Otvoreno - Luka Dončić: O 54 poena koji su ga preporučili Realu, basketu u školi, najsrećnijem danu u životu, Zvezdi...

Slovenačko čudo od deteta otkrilo neke dosad nepoznate detalje

Veličina slova A A A

Evroliga se ove godine poklonila novom vladaru Fenerbahčeu, ali je na delu videla i najsjajniji biser evropske košarke u ovom trenutku - Luku Dončića.

Slovenačko čudo od deteta igralo je košarku na strašno visokom nivou, a iz svega priloženog videlo se da su njegovi krajnji limiti negde, tamo daleko.

O svemu što je Dončić uradio ove sezone zna se sve, manje-više. Međutim, neki detalji iz prošlosti, odnosno iz vremena njegovih košarkaških početaka, tek sada počeli su da isplivavaju na površinu.

Upravo o tome govorio je Dončić. Ipak, za početak, o tek završenoj takmičarskoj godini.

„Ova sezona bila je najvažnija u mojoj dosadašnjoj karijeri. U ovakvoj situaciji morate da držite obe noge čvrsto na zemlji, da budete skromni i budete mislima na jednom mestu. Sanjam o tome da jednog dana osvojim Evroligu“, kaže Dončić.

A onda je vratio film unazad, na dane kada je još sanjao o tome da postane vrhunski košarkaš.

„Oduvek sam želeo da igram košarku, još od svoje sedme godine. Tada sam i počeo da treniram u školi. Nisam bio toliko dobar u drugim sportovima. Košarka mi je oduvek prijala i otkako sam bio mali, oduvek sam razmišljao samo o toj igri. Sećam se kada su mi dali loptu u ruke, odmah sam istrčao napolje, na teren ispred moje kuće, kako bih mogao da igram. Tada mi je bilo najbolje, bilo da sam srećan ili tužan“.

Malo ko zna kako je uopšte došlo do toga da Luka Dončić privuče tako jaku pažnju madridskog Reala.

„To mi je jedan od najlepših momenata iz vremena kada sam igrao u ljubljanskoj Olimpiji. Bili smo na turniru u Italiji, igrali smo u finalu, a ja sam dao 54 poena. Na račun tog osvojenog turnira, Real Madrid me je pozvao 2012. godine na mini-kup, a nedugo zatim i da dođem u klub. Bio sam nesiguran povodom odlaska tamo, jer sam bio jako mlad i bila je to teška odluka za mene. Ali, ostvario sam svoj san i želeo sam da se dokažem. Nikada neću da zaboravim taj osećaj“.

Njegova dosad najlepša uspomena iz Reala vezana je dobrim delom i za Crvenu zvezdu.

„Ali, iz juniorskih dana. Imali smo dobar tim, trener nam je bio Pako Redondo. Bila je to nezaboravna sezona. Osvojili smo titulu u Španiji, a onda i Evroligu protiv Crvene zvezde u finalu. Bio je to neverovatan meč“.

Svog debija u prvom timu seća se, kako sam kaže, kao da se juče dogodio.

„Jako sam bio nervozan pred svoj prvi nastup. Kada sam ušao na teren nisam osećao ništa, nisam znao šta treba da radim. Bio sam uplašen. Pomislio sam: 'Ako dobijem loptu, pucaću na koš sigurno'. To se i dogodilo, a ja sam pogodio i bio je to nestvaran osećaj, najsrećniji dan u mom životu. Bio sam impresioniran činjenicom da treniram sa fantastičnim igračima svakodnevno. Imali smo Ljulja i Ćaća Rodrigeza, dva najbolja plejmejkera Evrope, a prema meni su se ponašali prelepo“, otkriva Dončić.

(FOTO: MN Press)