Crveno-beli sa velikom prednošću otputovali u Zagreb, gde će čitav posao pukušati da završe već u četvrtak kada je na programu četvrti meč finalne serije

Cedevita je imala drugačije planove, ali su joj kompletan posao od samog starta druge utakmice finalne serije ABA lige pokvarili Luka Mitrović i Nemanja Dangubić.

Dvojac na koji verovatno nije računao Đanmarko Poceko šutevima za tri poena pokrenuo je ostatak tima srpskog šampiona i širom otvorio vrata novog trijumfa, pa Crvena zvezda pred sobom ima tri meč lopte za odbranu prstena.

Crveno-beli su za razliku od prvog meča, od starta utakmice krenuli silovito, što se pokazalo kao pravi recept za sigurno slavlje.

"Potpuno drugačije prvo poluvreme, otvorili smo utakmicu onako kako smo želeli. Napravili smo veliku razliku već u prvom poluvremenu i posle 20 minuta gotovo i rešili meč. Kasnije je došlo do malog pada, ali se to donekle moglo i očekivati. Ipak, Cedevita je dobra ekipa da biste tokom čitavih 40 minuta pravili razliku. Najbitnije je da smo bili pravi, odbranili domaći teren i sa 2:0 otputovali u Zagreb. To je ono što smo priželjkivali pre početka finalne serije. Sada imamo jedan dan čitav da se odmorimo i da probamo da finalnu seriju završimo već u četvrtak", rekao je kapiten Crvene zvezde Luka Mitrović.

Sada je sve u rukama najkvalitetnijeg tima na Jadranu.

"Biće izuzetno teško, Cedevita je dosta kvalitetan protivnik, teško ih je savladati tri puta u četiri dana. Znamo šta nas čeka, ali potrudićemo se da sebi olakšamo i već u četvtak se vratimo za Beograd".

Plan stručnog štaba Cedevite je u potpunosti osujećen.

"Otvorilo se, oni su rizikovali. Ne samo sa mnom, nego i sa Dangom, što se pokazalo kao njihova loša priprema".

Zvezda je pre dve sezone počela seriju na isti način, ali je onda poražena. Kako to sada sprečiti?

"Nije samo pretprošle godine, dešavalo se više puta u serijama na tri dobijene da povedemo sa 2:0 i onda u treći uđemo kao da će sam od sebe da se dobije. Protivnik naravno motivisan ne želeći da završi seriju bez pobede i onda se desi poraz, loša igra i sve što ide uz to. Poučeni tim iskustvom idemo tamo, da otvorimo meč od početka kao što je to bilo sinoć. Ako tako uđemo u meč i budemo kontrolisali igru da će vremenom protivnik padati, a naše šanse rasti. Napravili smo veliki posao, ali ništa još nije gotovo. Imamo tri meča da rešimo ovu finalnu seriju, ali mi želimo da to uradimo što je pre moguće", dodao je Mitrović.

Crveno-beli su bili raznovrsni u napadu, pa gosti praktično nisu znali odakle da se brane.

"Od početka smo pristupili mnogo bolje nego u prvoj utakmici, u odbrani smo diktirali naš tempo, pogodili otvorene šuteve koji nam nisu išli u prvom meču, uspostavili smo prednost koju oni nisu uspeli da stignu do kraja. U drugom poluvremenu je bilo nekih napada, ali smo održali prednost i pobedili u izuzetno bitnoj utakmici. Vodimo sa 2:0, velika prednost za nas - idemo dalje, tražimo pobedu, nećemo oklevati", poručuje Milko Bjelica.

Sudijski kriterijum u drugoj utakmici bio je znatno drugačiji nego u prvom meču.

"Bilo je razlike u faulovima na počektu, ali se kasnije to izjednačilo. Ali, ne bih komentarisao, sudijama je izuzetno teško u ovakvim utakmicama i ovakvoj atmosferi. Pohvalio bih čak sudije u drugoj utakmici i nadam se da će biti takvi i u sledećoj", rekao je Bjelica.

Ekspedicija srpskog šampiona je još sinoć krenula put Zagreba. Treća utakmica finalne serije ABA lige igra se u četvrtak u glavnom gradu Hrvatske od 19 časova, a eventualna četvrta već u petak na istom mestu i u isto vreme. Ukoliko rezultat posle ta dva meča bude 2:2, konačna odluka će pasti u nedelju u dvorani Aleksandar Nikolić (19.00).

