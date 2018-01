Ova bi mogla da se dobije!

Crveno-beli imaju lepu šansu da nastave niz dobrih partija u Evroligi protiv, za sada, najslabijeg tima u takmičenju

Posle tesnog poraza u Podgorici i šuterskog transa Budućnosti košarkaši Crvene zvezde su se već narednog jutra zaputili u Istanbul, gde ih u petak očekuje evroligaški susret sa istinom i duel protiv Anadolu Efesa (TV Sportklub, 18.30). Meč koji će u dobroj meri pokazati mogu li crveno-beli s pravom da sanjaju četvrtfinale Evrolige, ili ne.

Zvezdine ambicije su jasne - da se ponove dešavanja iz dvorane Aleksandar Nikolić od pre ravno mesec dana, kada je Efes ubedljivo nokautiran, uz potpunu dominaciju jadranskog šampiona. Tada je Zvezda, uz odlične procente i najbolju utakmicu u karijeri Džejmsa Feldina (29 poena), te sveukupno snažnu timsku odbranu, porazila Efes i probudila nade u idealan rasplet na kraju ligaškog dela.

„Idemo u Istanbul da odigramo dobru utakmicu. Imaju novog trenera, doveli su novog igrača, prekinuli su saradnju sa nekima. To je dakle, novi tim, moramo da budemo spremni za njihov atleticizam, za drugačiju igru. Ova utakmica će biti potpuno drugačija od one u Beogradu, ali naš pristup treba da ostane isti kao na ostalim utakmicama Evrolige, da igramo čvrsto, u visokom ritmu. Imamo puno samopouzdanja, znamo šta je potrebno da učinimo da bi pobedjivali utakmice i na gostujućem terenu i kući. Ovo je novi test i spremni smo za njega“, rekao je Feldin, a ranije je u intervjuu za sajt Evrolige istakao da je ovo utakmica koju Zvezda „može da dobije“.

KVOTE

Anadolu Efes - Crvena zvezda

1 (1,60) X (14,5) 2 (2,55)

Efes je i dalje problemima, ali smena trenera Velimira Perasovića i otpuštanje Eda Murića, Rikija Lida i Džoša Adamsa, kao i dolasci Ergina Atamana na klupu i iskusnog NBA šutera Tonija Daglasa polako daju rezultat, ali i svakako dosta promena.

Tri pobede u poslednja četiri meča u svim takmičenjima, odnosno trijumfi nad Bambergom i Darušafakom baš u dvorani Abdi Ipekči pokazali su da se Efes polako budi. Takođe, opet se pokazalo da Efes mnogo bolje igra utakmice na manji broj poena, pošto nema dovoljnu jaku vatrenu moć da se nosi sa protivnicima jačeg arsenala. To bi, donekle, mogao da popravi pridošlica Daglas, ali je pitanje u kakvom je fizičkom stanju i kada će se pojaviti na evroligaškim parketima, pošto klub nije imao od marta prošle godine i radio je samo individualno.

Crvena zvezda će u Istanbulu moći da računa na Ognjena Dobrića koji se oporavio od povrede skočnog zgloba i koji je baš u meču sa Efesom bio tajno oružje Dušana Alimpijevića i njegove trojke su dobro pogurale ekipu u momentima kada su gosti počeli da hvataju rezultatski priključak. Mogao bi Mladenovčanin malo da pogura energetski svoju ekipu i poveća agresivnost.

O toj agresivnosti je govorio i Zoran Dragić, košarkaš Efesa.

„Biće to težak meč. Zvezda igra fizički jako. Moramo da odgovorimo na to. Igramo kod kuće i nadamo se da ćemo dobiti ovu utakmicu. Jedini način da to učinimo je da odigramo dobro u odbrani“, rekao je Zoran Dragić.

Zanimljivo je i da je po dolasku Atamana učinak Vladimira Štimca u blagom padu u odnosu na ono što je pružao kod Perasovića gde je bio među najefikasnijim igračima cele Evrolige.

Videćemo i kakva će atmosfera vladati na tribina dvorane Abdi Ipkeči jer navijači Efesa svakako ne spadaju u one najvatrenije, tako da ni taj aspekat ne bi trebalo da bude neka velika prednost domaćoj ekipi.

Gledajući statističke parametre možemo da kažemo da su ekipe slične po brojkama. Efes je malo bolji u skoku, Zvezda u asistencijama, ali Zvezda igra dosta bolju odbranu i to je razlog što je razlika na tabeli pet mesta. I to će i večeras crveno-beli morati da odigraju maksimalno da bi ostvarili dobar rezultat.

Zvezdina ekipa se vraća u subotu u prepodnevnim časovima za Beograd i odmah potom počinje pripreme za vrlo važan meč sa Cedevitom. Sudije na večerašnjoj utakmici biće Migel Perez Perez (Španija), Spiros Kontas (Grčka) i Amit Balak (Izrael).

EVROLIGA - 17. KOLO

Četvrtak

Panatinaikos - Barselona 82:75

/Kalates 17p, 12as - Ertel 18/

Makabi - Bamberg 90:88

/Rol 23 - Hikman 23/

Armani - CSKA 81:107

/Tarčevski 17 - De Kolo 24/

Valensija - Fenerbahče 67:80

/Abalde 11 - Gudurić 15/

Petak

18.00: (2,30) Himki (14,50) Real Madrid (1,70)

18.30: (1,60) Efes (14,50) Crvena zvezda (2,55)

19.00: (1,50) Žalgiris (14,50) Unikaha (2,85)

20.30: (2,05) Baskonija (13,50) Olimpijakos (1,90)

*** kvote su podložne promenama

(FOTO: Star Sport)