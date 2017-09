Ovaj čovek je neuništiv! Stojković odbranio Partizan u Bernu, Jankovićev gol za prvi bod (VIDEO)

Jang Bojs stvorio više šansi, drugo poluvreme model kako crno-beli mogu da igraju - 1:1

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Berna)

Ovaj čovek je neuništiv!

Koliko navijača Partizana večeras reciklira repliku velikana našeg glumišta Danila Stojkovića? Reče to Bata u "Ko to tamo peva", a ponoviše Grobari posle spektakularnih odbrana Vladimira Stojkovića, pa radni naslov premijere crno-belih u Ligi Evrope može da glasi i "Ko to tamo brani". I kako brani.

Jer, još jedan velikan, ali među stativama, večeras je odbranio skoro sve. Nije mogao onaj udarac Kristijana Fašnahta, samo koji tren posle vođstva u režiji Marka Jankovića, ali je definitvno bio najzaslužniji što je tim iz Humske osvojio bod u Bernu. A za taj gol Stojković nije bio nimalo kriv.

Bod veliki s obzirom da je donet s gostovanja i da je po šansama švajcarski predstavnik bio bliži da dopiše još dva, međutim, mali ako se gleda isključivo način igre u drugom poluvremenu u kome je bolji bio srpski tim.

Zato, na kraju, pata karte - 1:1 u prvom kolu Grupe B.

Gostovanje u Bernu poslužilo je kao još jedna potvrda utisku da je uprava Partizana napravila fenomenalan potez kad je vratila Stojkovića i možda večeras ne gledala Ligu Evropu, nego bi se u jednoj od dve prethodne večeri sladila blagodetima Lige šampiona. Jer, takva sigurnost, takvi refleksi, takve odbrane...

Ne viđa se često.

Golman reprezentativnog kalibra sve vreme je držao goste u igri i na kraju ih doveo do remija koji je mogao da bude čak i pobeda, da je bolja igra u nastavku naplaćena, na primer, realizacijom šansi Leandrea Tavambe ili Teofilusa Solomona. Ruku na srce, isto tako da nije bilo Stojkovića crno-beli bi podno Alpa verovatno doživeli katastrofu nalik onoj u Tunu pre četiri godine.

Ovako, i te kako imaju čemu da se nadaju u nastavku takmičenja, pošto imaju krila sposobna da svakoj ekipi naprave problem. Plan Miroslava Đukića da hitrinu Zorana Bambija Tošića iskoristi vezivanjem za desnu stranu terena, a da Marka Jankovića premesti na levo stranu "upalio" je već u 11. minutu, kad je srpski kreirao akciju iz koje je crnogorski reprezentativac pogodio mrežu za veliko veselje oko 5.000 Srba na tribinama stadiona "Švajcarska".

Iako je to trebalo da bude udar adrenalina u vene Partizanovih fudbalera, oni kao da su se "pogubili" posle vođstva, dozvolili Jang Bojsu da razvija napade, preti preko krila, koristi snagu i brzinu Ensamea i Asalea, oslanja se na centaršuteve Miralema Sulejmanija...

I tako sve do pauze, kad je Đukić, očigledno, podstakao svoje fudbalere da se prenu, a oni istrčali kao pit bulovi na teren u drugom delu, bili opasniji, možda su u situaciji kad je Bambi Tošić kažnjen kartonom za simuliranje zakinuti za jedanaesterac, međutim, taj deo igre pokazao je da mogu da budu konkurentni i opasni.

Možda već za 14 dana protiv kijevskog Dinama.

LIGA EVROPE, GRUPA B, PRVO KOLO

JANG BOJS - PARTIZAN 1:1 (1:1)

/Fašnaht 14 - Janković 11/

Bern

Stadion "Švajcarska"

Gledalaca: 13.004

Sudija: Ištvan Kovač (Rumunija)

Žuti kartoni: So, Fašnaht (Jang Bojs), Ostojić, Ožegović, Tošić (Partizan)

JANG BOJS (4-4-2): Von Balmos - Mbabu, Fon Bergen, Nuhu, Lotomba - Vasnaht, Sanogo, Đibril Sou, Sulejmani (od 84. Šik) - Nsame, Asale (od 68. Engamalu). Trener: Adolf Hiter.

PARTIZAN (4-2-3-1): Stojković - Vulićević, Nemanja R. Miletić, Ostojić, Nemanja G. Miletić - Everton, Jevtović - Tošić (od 88. Pantić), Tavamba, Janković - Ožegović (od 64. Solomon). Trener: Miroslav Đukić.

GRUPA B

Dinamo Kijev - Skenderbeg 3:1 (0:1)

/Sidorčik 47, Moraeš 49, Mbokani 65pen - Muzaka 39/

Piše: Aleksandar Joksić;

Foto: Action Images.