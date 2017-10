Ovako je najslađe!

Makabi je držao inicijativu tokom većeg dela meča, vodio na poluvremenu s 10 razlike, ali se na kraju sve rešavalo u poslednjih 10 minuta u koju je Zvezda ušla s poenom prednosti. Poen na jednoj, pa na drugoj strani, sve do konačnih 87:84...

Opet neizvesna završnica Crvene zvezde, velika borba do poslednje kapi znoja, ali je ovoga puta pobeda u džepu učenika Dušana Alimpijevića - 87:84! Meč je rešavan u poslednjem minutu. Na 35 sekundi pre kraja bilo je nerešeno, Zvezda je imala napad, a onda je Ročesti pogodio za dva na 15 sekundi do kraja. U poslednjem napadu Makabi je promašio i tu je bio kraj! Promašio je Dešon Tomas koji je do tada dao 28 poena.

Neverovatan meč!

Bio je to duel u kom se igralo u serijama. Makabi je držao inicijativu tokom većeg dela meča, vodio na poluvremenu s 10 razlike, ali se na kraju sve rešavalo u poslednjih 10 minuta u koju je Zvezda ušla s poenom razlike. Usledila je klackalica. Poen na jednoj, pa na drugoj strani. I tako u krug. Sve do konačnog raspleta.

Zvezda je počela meč dekoncetrisano u napadu, ali je Lazić sa nekoliko požrtvovanih reakcija obezbedio dobru situaciju za domaće. Makabi se trudio da napada ispod koša i to je bila strategija Spahije da prodre kroz Zvezdinu odbranu i proba da navuče lične greške Zvezdinim teškašima.

Feldin se na početku isticao dobrim šutem s poludistance, a imao je i jednu jako lepu blokadu. To je sve uz trojku Bjelice držali crveno-bele u egalu uz dobar skok u napadu. Ročesti je imao probleme sa šutevima s poludistance, kao i Janković. Umor je bio vidan.

S druge strane veoma motivisan za igru pred polupunom Arenom bio je Džona Bolden. Bilo ga je svuda, davao je poene, pogađao trojke, Dešon oduzimao lopte, delio asistencije. Bio je jako fokusiran na igru kao i na ovom meču izuzetni Tomas. Bolden je do rekorda karijere u Evroligi stigao već posle 10 minuta igre kada je dao 10 poena. Do tada mu je najbolji skor bio sedam poena.

Alimpijević je probao sa Lazarevićem kao čuvarem nad Tomasom i to je dalo rezultat, mladi igrač je to opravdao i pokazao da je izuzetno koristan u defanzivi. Nedostajao je i Dangubić u rotaciji pa mu se Alimpijević u jednoj situaciji obratio kroz osmeh „Ajde, ulazi“. Ipak, Danga je i ovoga puta bio u civilu zbog povrede. Bilo je i dosta sumnjivih odluka sudija, pa su prisutni navijači nekoliko puta burno reagovali.

Kako je Zvezda odigrala prvih 20 minuta, zaostatak od 10 razlike (39:49) bio je neminovan. A sam rezultat pokazuje kako je izgledala Zvezdina odbrana. Jako, jako loše. Puna rupa poput švajcarskog sira.

Zvezda je u treću deonicu ušla s dve trojke, ali je napade odbijao omaleni Džekson odličnim šutem za tri poena. Bili su to bitni momenti. Potom je Ročesti proradio pa je i Arena je u tim momentima proradila, proključala. Zvezda je opet bila u igri, na dva poena zaostatka.

Utakmica je bila u Zvezdinom dometu posle dve trojke i dvojke Bjelice. Samo je trebalo preokrenuti stvari na parketu. Ostao je onaj najteži korak kao domaći zadatak za poslednju deonicu. No i taj zadatak je uspešno rešen.

C. ZVEZDA - MAKABI 87:84

(19:24, 20:25, 23:12, 25:23)

Dvorana: Beogradska Arena

Gledalaca: 8.230

Sudije: Luiđi Lamonika, Karlos Peruđa, Ana Panter

Crvena zvezda: Radičević 3, Davidovac, Lazić 1, Lazarević 3, Antić7, Dobrić 8, Feldin 19, Janković, Ročesti 22, Lesor 6, Jovanović 2, Bjelica 16.

Makabi Tel Aviv: Tomas 28, Rol 11, Kejn 4, Tajus 6, Dibartolomeo 2, Segev, Kol 4, Bolden 11, Parahuski 4, Zosman, Džekson 14.

EVROLIGA - 4. KOLO

Četvrtak

Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv 87:84

/Ročesti 23 - Tomas 28/

Žalgiris - Real Madrid 66:87

/Pengos 20 - Dončić 28/

20.15: (1,50) Olimpijakos (14,5) Himki (2,85)

21.00: (1,70) Milano (14,5) Barselona (2,30)

Petak

18.45: (3,05) Anadolu Efes (15,00) CSKA (1,45)

20.00: (1,80) Bamberg (14,5) Baskonija (2,15)

20.30: (2,10) Panatinaikos (14,00) Fenerbahče (1,85)

21.00: (1,35) Valensija (16,00) Unikaha (3,50)

PIŠE: Strahinja Klisarić