Ovi ljudi hoće da osvoje sve! (VIDEO)

Građani ubedljivi u trećoj rundi FA kupa protiv Barnlija

Gvardiola ne oprašta nikome, Mančester Siti želi da osvoji trofeje u svim takmičenjima u kojima učestvuje i nema nameru da skrene sa pobedničkog koloseka. Odbrana Barnlija večeras nije bila onako tvrda koliko je bila nebrojano puta u toku dosadašnje sezeone. Ali kako da bude kada protiv sebe ima ovako ubitačan napad – 4:1 (0:1).

Da Katalonac ozbiljno shvata FA kup pokazala je startna postava u kojoj istrčao Siti na Etihadu, a kojoj su bili Aguero, Sane, Sterling, Silva, Fernandinjo, pa i Otamendi i Stons. Sa tek nekoliko “slepih putnika” kao što su Zničenko, Danilo ili Klaudio Bravo. Ipak, morao je Gvardiola ozbiljno da podvikne na poluvremenu. Ekipa Šona Dajša je nakon 45 minuta igre vodila golom Barnsa, posle katastrofalne reakcije Stonsa, i uspevala da odoli svim naletima domaćeg tima.

Građani sve do 56. minuta nisu uspevali da probiju bedem ispred gola gostiju, ali su to onda u samo dva minuta uspeli da učine Gundogan i Aguero. Prvi kao dvostruki asistent, a drugi kao egzekutor stpostotnih šansi svog tima. Odbrana Barnlija posle toga više nije postojala na terenu, pa je bespomoćni Nik Poup u još dva navarta do kraja meča vadio loptu iz svoje mreže, a Siti zahvaljujući golovima Sanea i Bernarda Silve na ubedljiv način stigao do četvrte runde najstarijeg takmičenja na svetu.

Eliminacija iz FA kupa ne mora da bude toliko tragično dočekana u Barnliju, jer je teško očekivati da je Dajšov tim u stanju da se ravnopravno bori na više frontova, pa bi svoju pažnju mogao da usmeri na Premijer ligu, gde mu sjajno ide. Sa druge strane, Građani su očigledno spremni da se nadmeću u svim takmičenjima. Već su viđeni kao prvaci Engleske, lagano su stigli do nokaut faze takmičenja Lige šampiona, plasirali su se u polufinale Liga kupa, a evoh dalje i u FA kupu. Ovaj tim je očigledno svestan svoje snage.

FA KUP, TREĆA RUNDA

Petak:

Liverpul - Everton 2:1 (1:0)

Mančester junajted - Derbi kaunti 2:0 (0:0)

Subota

Flitvud - Lester 0:0

Midlzbro - Sanderlend 2:0 (2:0)

Bornmut - Vigan 2:2 (0:2)

Aston Vila - Piterboro 1:3 (1:0)

Birmingem - Barton 1:0 (0:0)

Blekburn - Hal 0:1 (0:0)

Eksiter - VBA 0:2 (0:2)

Bolton - Hadersfild 1:2 (0:0)

Brentford - Nots Kaunti 0:1 (0:0)

Kardif - Mensfild 0:0

Koventri - Stouk 2:1 (1:0)

Fulam - Sautempton 0:1 (0:1)

Ipsvič - Šefild Junajted 0:1 (0:1)

Mančester Siti - Barnli 4:1 (0:1)

Milvol - Barnsli 4:1 (1:1)

Njukasl - Luton 3:1 (3:0)

KPR - MK Dons 0:1 (0:0)

Stivenidž - Reding 0:0

Vulverehmpton - Svonsi 0:0

Donkaster - Ročdejl 0:1 (0:1)

Vikom - Preston 1:5 (1:2)

Jouvil - Bredford 2:0 (0:0)

Karlajl - Šefild Venzdej 0:0

Votford - Bristol Siti 3:0 (1:0)

18.30: (7,25) Norič (4,20) Čelsi (1,42)

