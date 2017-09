Ovi momci zaslužuju medalju

Odbojkaši Srbije od 17.30 igraju meč za treće mesto na EP u Poljskoj

Nema finala, nema borbe za zlato, ali ima šansi da reprezentacija Srbije uspešno završi učešće na Prvenstvu Evrope u Poljskoj.

Naši odbojkaši večeras od 17.30 (RTS 1, TV Arenasport 1) igraju sa Belgijom za bronzanu medalju na šampionatu u Krakovu. Nepunih 20 sati posle dramatičnog i bolnog poraza od Nemačke (2:0), u kome ni vođstvo od 2:0 u setovima, ni dve meč lopte nisu bile dovoljne da se probije Pancer divizija.

„Hteli ili ne, za manje od 24 sata opet igramo. Video sam da su igrači jako razočarani, moralno u autu, međutim, pokazali smo mnogo puta ranije da imamo snage i mogućnosti da prikupimo energiju i da u novom meču se uzdignemo. Važno je da igrači dođu do medalje, ovi momci to zaslužuju igrom, kvalitetom i energijom. Bilo bi mi žao da se to ne desi“, predočio je uoči pretposlednjeg meča na šampionatu selektor Nikola Grbić.

Ove godine smo dvaput igrali sa Belgijancima. Oba puta u Svetskoj ligi. Poraženi smo na gostovanju (0:3), vratili im istom merom na našem terenu (3:0), a u pet međusobnih okršaja pre toga dobili smo ih četiri puta, zbog čega nam pripada uloga favorita, s kvotom na keca 1,25.

„Moramo da odigramo bolje nego protiv Nemaca. Da koristimo šanse koje nam se ukažu, budemo na našem nivou i probamo da uzmemo medalju. Biti treći u Evropi je veliki uspeh. Iz ove perspetive deluje da smo mogli mnogo više, i do zlata, ali medalja je medalja“, naveo je srednji bloker Srećko Lisinac.

Naša reprezentacija je od raspada SFRJ 12 puta učestvovala na završnim turnirima evropskih prvenstava Osvojila je osam medalja (dve zlatne, jednu srebrnu i pet bronzanih). Danas ima šansu da obogati kolekciju, iako su rane iz polufinala sveže.

Pred Plavima je najteži mogući posao. Oporavak. Nije lako posle onakvog meča sa Nemcima.

„Odbojka se igra do tri dobijena seta, a ne do dva. To što je bilo 2:0 ne mora da znači ništa, što se videlo sinoć. To se dešava stalno ili bolje rečeno - dešava se. Nismo prestali da igramo, nego je Nemačka počela da rizikuje više, igra mnogo bolje. Žao mi je četvrtog seta, kada nismo iskoristili nekoliko situacija... Onda krene i malo sreća, blok je „lizao“ liniju, pa onaj servis u petom setu isto tako... To su stvari koje se dešavaju, na žalost ili na sreću, jer je to današnja odbojka“, dodao je Nikola Grbić.

