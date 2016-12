OVO JE PIONIR! Zvezdini Spartanci bacili Kralja pod noge

Ne pada Real svaki dan, nego svaki put kad dođe u crveno-beli Pionir. Tamo gde je Kraljevski klub poklekao prošle sezone, srušen je opet, ovoga puta u najboljoj atmosferi koju je Zvezdina publika napravila u ovoj sezoni, ali i najboljoj igri koja je prebacila kvalitet one sa Makabijem - 82:70!

Dugo dvorana "Aleksandar Nikolić" nije bila ovako puna kao večeras. Dugo navijači Crvene zvezde nisu napravili ovako zaglušujuću buku, buku koja bi odsekla noge svakom klubu u Evropi, a tako je bilo i sa igračima Real Madrida. Crveno-beli su u takvoj atmosferi stavili do znanja moćnoj ekipi Pabla Lasa da će ove večeri ići do kraja, u potpuno nadigravanje, i na kraju su odneli veliku pobedu!

Zvezdina namera s početka utakmice je uspela. Zaustavljen je Serhio Ljulj, a samim tim i Realova igra. Kompletan tim Kraljevskog kluba bio je pod utiskom atmosfere beogradskog hrama košarke, izuzev Džefrija Tejlora koji je igrao utakmicu života, ali on sam nije mogao da pokvari Zvezdine planove. Pre ove utakmice šutirao je 3/11 za tri, na ukupno osam mečeva koliko je igrao, a večeras neverovatnih 7/10?! Luka Dončić je još jednom pokazao da mu gostujući parketi daleko manje odgovaraju, a tek ne ovaj prema kome gaji posebne emocije. Mladi as je tokom treće četvrtine nezgodno proklizao, pa je uz pratnju saigrača otišao na svlačionicu, ali uz gromoglasan aplauz Zvezdine publike, koja je dobro zna koje su mu boje u srcu.

Bilo kako, iz snažne odbrane počeli su da se otvaraju kontranapadi, tranzicija lopte je bila sve brža, a prednost je u par navrata dostizala dvocifrenu brojku. Pokušao je Laso u trećoj četvrtini da isprovocira Zvezdin šut, pa se Real u jednom trenutku umalo u potpunosti vratio u igru. Ipak, domaći su odlučno prihvatli izazov, ušle su trojke Stefana Jovića, Branka Lazića, Marka Gudurića, a početkom poslednje deonice i ona Marka Simonovića, pa je fešta mogla da počne!

Real se uvek, pa tako i ove sezone mogao dičiti brojnim opcijama u napadu i širokom spektru kvalitetnih igrača, ali je večeras vrhunac raznovrsnosti dostigla Crvena zvezda. Svi igrači Dejana Radonjića koji su nastupili večeras su se upisali u strelce, svi osim Jovića su imali makar po skok, a njih čak sedam je ubacilo po jednu trojku. To je bilo nešto sa čim čak ni jedan Kraljevski klub nije mogao da se nosi.

