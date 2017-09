Ovo je Srbija!

Veliki trijumf Orlova nad Turskom i odličan utisak u krcatoj Ulker Sport Areni

Veličina slova A A A

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Neko drugo lice, neki drugi tim! Zapravo, ovo je prava Srbija! Kakva se čekala, tražila i želela od prve utakmice na šampionatu! Ali, čuvao je selektor Aleksandar Đorđević strpljivo keca u rukavu upravo za najteži ispit u grupnoj fazi, Tursku i grotlo Ulker Sport Arene. I iskoristio ga je na pravi način. Srbija je savladala domaćina ovogodišnjeg Evrobasketa rezultatom 80:74 (21:13, 15:18, 17:14, 27:29) i poslala jasnu poruku svim rivalima – mi smo taj tim! Uz novu ključnu rolu Bogdana Bogdanovića i niz od deset vezanih poena, čime je poništio veliki učinak Turske. Zato je na kraju imao 17 poena!

Srbija je promenila plašt i pokazala mnogo bolju igru. I to je demonstrirala od prvog sudijskog podbacivanja lopte. S mnogo više energije, želje, snage. Pronašla je Srbija svoj identitet i prepoznatljivu igru - agresivnu, na granici faula, ubitačnu za svakog protivnika! I Turska se u takvim uslovima nije snašla na pravi način.

Jasno je, da je bio u pitanju bilo ko drugi, Srbija bi ga verovatno samlela. Ovako, Turska je imala strašnu, frenetičnu podršku verne publike, koja nijednog trenutka nije odustajala od svojih mladih heroja u crvenim dresovima. Bili su publika kakvu bi svaka ekipa poželela, jer je pulenima Ufuka Saridže ulivala ogromnu snagu da se izvuče iz kandži srpskih lavova! To je i uspela sredinom poslednjeg kvartala, kada je posle vođstva iz uvodna 22 sekunda utakmice i trojke Kenana Sipahija opet došla u prednost. Turska je sasula unakrsnu paljbu na koš Srbije i sa tri vezane trojke, odnosno serijom 11:0 povela rezultatom 59:57. I baš kada je izgledalo da je Srbija izgubila put i krenula putem iz prethodna dva meča, na scenu je stupio - Bogdan Bogdanović! Uzvratio je baš onako kako on to najviše voli - sa dve uzastopne trojke, polaganje i dva slobodna bacanja. A onda su se, u možda i najvažnijim trenucima utakmice, pojavili preporođeni Stefan Jović i Vladimir Lučić sa još dva dalekometna hica i tako poništili trojku Meliha Mahmutoglua, inače najefikasnijeg igrača Turske sa 19 poena, čime je Srbija stigla do 76:71 na ulazu u poslednja dva minuta utakmice.

Nije ni bilo realno očekivati da će Turska u takvim uslovima doživeti brodolom, ali baš zato je ova pobeda još značajnija! Srbija je imala pravog, dostojnog takmaca svih 40 minuta, što je ne samo održalo ekipu u stanju potpune lucidnosti, već i uvelo ekipu u nekoliko napetih situacija. Počev od one na početku susreta, kada je Srbija stigla do velikih 27:13, uz osam izgubljenih lopti Turske, ali i onog iz finiša susreta. Ali, Orlovi su sve uspeli da reše u svoju korist!

Konačno smo na delu videli Stefana Jovića iz najboljih dana u Crvenoj zvezdi. Bio je pravi motor ekipe, mozak cele operacije i vođa na terenu. Baš ono što se od plejmejkera njegovih karakteristika traži. Vodeća uloga mu je silom prilika dodeljena izostankom Miloša Teodosića i Stefana Markovića, ali on je svoje ime i renome večeras opravdao. Na kraju je skupio 15 poena, devet asistencija i pet skokova! I upravo je on bio inicijator početne agresije na protivnika, kada je radio apsolutno sve na terenu – asistirao, poentirao, hvatao lopte i uvlačio se pod kožu svojim napadačima. Preko njega, ali i velikom zaslugom odličnog Milana Mačvana i energičnog Dragana Milosavljevića Srbija je brzo stigla do prvog vođstva, dvocifrene prednosti, a onda je upravo njegova strela posle Bogdanove furiozne serije dokrajčila rivala. Ruku na srce, veliku ulogu imao je Vladimir Lučić sa sedam poena i devet skokova, uključujući i onu jako važnu trojku! Bolji utisak ostavio je i Ognjen Kuzmić, koji je u finišu utakmice pokupio nekoliko jako važnih skokova.

Srbija je uradila gotovo sve kako treba. Kako je selektor tražio. Da ne ispadne da je sve bilo savršeno, Orlovi će u daljem toku prvenstva morati da obrate na promašaje iz neposredne blizine koša, jer se u nokaut fazi i ostalim mečevima to sigurnio neće tolerisati i biće najstrože kažnjavano. Kao i određeni padovi u igri, iako su oni i logični u utakmicama velike energetske potrošnje. Samo je potrebno više koncentracije, što u uslovima kakve je nudila prepuna Ulker Arena - možda i nije bilo moguće.

Ubeđeni smo da je ovo samo početak. Da selektor Đorđević krije još neku tajnu, skrivenu taktiku i da samo čeka pravi trenutak kada će pustiti „zveri“ da odnesu sve pred sobom. Moglo je da bude bolje, ubedljivije, ali posle novog preseka stanja i tri odigrane runde lakše se diše.

Srbija ima dve pobede i poraz od Rusije, što bi u nekim daljim kalkulacijama moglo da znači sledeće – ukoliko Rusija nastavi da ređa pobede, uključujući tu i veliki derbi protiv Letonije, a Srbija nastavi da ide istim kursom, na kraju prve faze zauzela bi drugu poziciju na tabeli. Odmah iza Baćuški. U prevodu, ukrštamo se sa trećeplasiranom ekipom Grupe C, što bi najverovatnije trebalo da bude neko iz trougla Češka, Mađarska, Crna Gora, ukoliko sve bude išlo po planu. Opet, sve to znači da bi nam eventualni protivnik u polufinalu bila Španija, ako ostane na vrhu tabele do kraja.

Ali, da ne idemo toliko daleko. Ovakva igra Srbije protiv starog takmaca i to u neprijateljskoj atmosferi može da obraduje sve – od selektora Đorđevića, preko svih pojedinaca u timu, do nacije u koju se pomalo uvukao strah posle dve nestabilne partije na startu prvenstva.

SRBIJA - TURSKA 80:74

(21:13, 15:18, 17:14, 27:29)

SRBIJA: Mačvan 8, Bogdanović 17, Lučić 7, Milosavljević 8, Birčević 7, Štimac 5, Lazić 0,Micić 2, Gudurić 0, Jović 15, Kuzmić 5, Marjanović 6.

TURSKA: Vejseloglu 2, Dalbaj 0, Guler 8, Osman 15, Heršek 0, Erden 13, Mahmutoglu 19, Aldemir 0, Šanli 0, Korkmaz 11, Sipahi 6, Koksal 0.

GRUPA D - 3. kolo

Letonija - Velika Britanija 97:92 (25:20, 25:20, 34:18, 13:34)

Belgija - Rusija 67:76 (18:19, 15:16, 14:18, 20:23)

Srbija - Turska 80:74 (21:13, 15:18, 17:14, 27:29)

Tabela:

(FOTO: Fiba.basketball)