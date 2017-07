Ovo je Zvezda! (VIDEO)

Golovima Boaćija i Kange beogradski crveno-beli savladali Spartu sa 2:0

Ovo je Crvena zvezda! Publika srpskog vicešampiona je dočekala ono što se čekalo više od jedne decenije na najvećem srpskom stadionu, a to su potpuna dominacija i pobeda protiv ozbiljnog evropskog protivnika! Izabranici Vladana Milojevića su na sjajan način nadigrali češku Spartu i golovima Ričmonda Boaćija i Gelora Kange stigli do ozbiljne prednosti pred revanš za sedam dana, a da su imali malo više sreće mogli su i do ubedljivilje slavlja – 2:0 (1:0).

Prednost jeste dovoljno ubedljiva da obezbedi miran put i spokojnu pripremu utakmice u revanšu, ali je još ubedljiviji bio način na koji su crveno-beli nadigrali protivnika koji je pred ovaj dvomeč označen za velikog favorita.

Gosti iz Praga u uvodnim minutima utakmice od siline Zvezdinih napada nisu bili u stanju da udahnu svež vazduh, pa je kapitulacija kao u neka sretna Zvezdina vremena bila neminovna. Ričmond Boaći je u četvrtom minutu bio u ofsajdu, ali zato nije u 12. kada je dobio lukavu loptu od Kange i matirao nesigurnog Dubravku. Ipak, popularna "Marakana" je potpunu eksploziju doživela u 65. minutu, kada je Gelor Kanga evrogolom zacementirao mesto igrača utakmice. Mada je malo nedostajalo da potez meča ipak bude fenomenalna bravura Nemanje Radonjića sedam minuta kasnije, kada je debitant u crveno-belom dresu protutnjao pored svojih čuvara, proturio loptu ispod Dubravke, ali lopta na čudesan način nije završila u mreži, iako je Zvezdina publika već počela da slavi treći gol.

Sve akcije koje je su prelazile u opasnost po gol Sparte stvarane su upravo iz te Zvezdine agresije, visokog presinga i brze predaje lopte, dok je sa druge strane Stramaćonijev tim ugrožavao gol crveno-belih uglavnom iz grešaka domaćih ili ozbiljno uigranih kornera i prekida, koji su u nekoliko navrata mogli da budu kobni po gotovo nezaposlenog Milana Borjana.

Na Spartinoj igri je bila vidljiva ozbiljna neuigranost, što je Milojevićev tim uglavnom dobro koristio i sprečavao da se na terenu prikaže kvalitet koji poseduje češki velikan. Ipak, Zvezda je bila ta koja je diktirala tempo. Trio Donald, Jovičić, Kanga dobio je gotovo svaki okršaj sa Manđekom, Marečekom i Fridekom, što je predstavljalo ključni razlog dominacije domaćeg tima, ali i sjajni Ričmond Boaći, koji je još na samom startu utakmice uterao strah u kosti nesigurnom Lukašu Štetini.

Bekovi Stojković i Rodić su bili na visini zadatka, prvi u ofanzivi drugi u defanzivi, mada je nekadašnji bek Čukaričkog na svom boku imao ogromnu pomoć snažnog Nemanje Milića, što mu je značajno olakšalo posao u odbrani. Pravi potez je bilo uvođenje Radonjića umesto Rikardinja, ali supertalentovani ofanzivni vezista ipak nije uspeo da već u prvoj utakmici obezbedi svom timu prolaz u plej-of Lige Evrope.

Međutim, posle ovakve izvedbe plej of više nikome ne izgleda nemoguć. A možda i više od tog plej ofa...

CRVENA ZVEZDA - SPARTA 2:0

/Boaći 13, Kanga 65/

Beograd.

Stadion: Rajko Mitić;

Gledalaca: oko 32.816;

Sudija: Sergej Lapočnik (Rusija);

Crvena zvezda (4-2-3-1): Borjan - Stojković, Savić, Le Talek, Rodić - Donald, Jovičić - Milić (od 74. Gobeljić), Kanga, Rikardinjo (od 61. Radonjić), Boaći (od 87’ Pešić).

Sparta Prag (4-3-3): Dubravka - Karavajev, Kaja, Štetina, Vataželu (od 46. Lafata) - Manđek, Mareček, Fridek - Plavšić (od 77’ Ben Haim), Janko, Juliš (od 46. Čivić).

Piše: Nenad Jovanović;

Foto: Star Sport.