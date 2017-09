Ovo nismo mi! Previše neiskorišćenih slobodnih bacanja, nismo bili u pravom defanzivnom stanju...

"Kada je Marjanović bio na parketu, mnogo smo trpeli u odbrani, ali smo imali nešto u napadu. Sa Kuzmićem je bilo suprotno", jasan je Aleksandar Đorđević

Srbija se borila, ali nije uspela! Rusija je u novoj drami viđenoj na parketu Ulker Sport Arene ponovo izašla kao pobednik i zadala bolan, ali i poraz iz kojeg može mnogo toga da se nauči.

A upravo je to ono na čemu će Aleksandar Đorđević i njegovi saradnici temeljno raditi u slobodnom danu u nedelju - da se dobro izanaliziraju sve greške počinjene u prva dva susreta kako bi se što lakše prebrodio neuspeh i dočekao meč sa Turskom (ponedeljak, 20.00).

„Znali smo da će biti mnogo teško. Imali su odlično veče protiv Turske, u gotovo identičnoj situaciji i posle dosta neizvesnosti. Izgleda da im je pobeda dala entuzijazam i samopouzdanje za ovu utakmicu kako bi opet pobedili. Ne kažem da mi nismo imali želje, ali nismo bili fokusirani na to da ispunimo cilj i rešimo akcije onako kako znamo. Rekao sam već da će veliki broj utakmica biti rešen na jedan posed lopte, a evo to se upravo i dešava“, jasan je Đorđević, koji u dahu nastavlja:

„Nisam zadovoljan zbog činjenice da smo zaradili dve tehničke greške, po jednu igrač i klupa. S druge strane, Rusija je mnogo situacija rešila dobrom pik’n’rol igrom“.

„Kada je Marjanović bio na parketu, mnogo smo trpeli u odbrani, ali smo imali nešto u napadu. Sa Kuzmićem je bilo suprotno. Igrali smo da pobedimo, a na kraju smo promašili previše slobodnih bacanja (11 prim. aut), što je previše za ovakvu utakmicu. Trebalo je da budemo odvažniji, da rešimo te situacije u našu korist i pobedimo. Čestitam Rusiji, odigrala je dobro i pobedila, ima dobru postavu i kompletan tim. Opet, utakmica je lako mogla da ode i na našu stranu, ali mi nismo znali kako da to izvedemo“, zastao je Đorđević na trenutak, pa je nastavio:

„Nismo bili u pravom defanzivnom stanju. Kurbanov nas je dosta povredio, Mozgov je uspeo da pronađe rešenja, iako je bio dobro čuvan od strane našeg tima. Ima mnogo stvari koje ću morati da analiziram sa ekipom. Ovo nismo bili mi“.

Bogdan Bogdanović je za celo prvo poluvreme ubacio samo jedan poen, a na kraju je imao čak 19. Ali, činjenica je da ga Srbija dobrim delom utakmice nije imala na raspolaganju.

„Bio sam jako strpljiv s njim. Imao je teško veče protiv Letonije, igrao je preko 30 minuta. Možda nije imao dovoljno energije, možda je trebalo da potraži dodatnu snagu duboko u sebi, a možda sam i ja morao da uradim nešto drugačije. Ne znam da li je to jedina stvar. Odbrana je bila jako fokusirana na njemu, stalno su ga udvajali i dobro čuvali. Morao je pik’n’rol situacije da rešava brže, da se oslobađa lopte. Čini mi se da je sebe mnogo opteretio time da mora da iznese ceo teret na svojim leđima, a to ne mora da radi. Tu je ekipa da ga podrži i da mu pomogne. Moramo da razgovaramo s njim i da mu pomognemo, on je razuman momak“.