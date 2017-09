Ovo se zove pravljenje tima na duge staze: Realov šesti potpis u septembru - šampioni će tek da osvajaju

Rafael Varan u Madridu do 2022.

Kako je to samo otrcan izraz. „Pravimo tim na duge staze“, čuje se često iz usta rukovodilaca naših klubova. U Realu - najvećem svih vremena - malo pričaju, ali zato dosta rade. A kad urade onda to zveči.

Poslednji veliki posao šampion Evrope zaključio je danas. Čelnici kluba sa stadiona „Santjago Bernabeu“ objavili su da je Rafael Varan potpisao novi ugovor i da će umesto do leta 2020, kako je dosadašnjim bilo predviđeno, ostati u glavnom gradu Španije do juna 2022. Taman da potvrdi kako je pririodna zamena za Pepea, koji je letos otišao u Bešiktaš i da izraste u štopera kakvog su stručnjaci predviđali još kad je 2011. stigao među Los Blanskose kao 18-godišnjak.

To je već šesti potpis Realovih igrača u poslednje dve sedmice, jer su se pre francuskog štopera na dugotrajnu vernost obavezali levi bek Marselo (2022), desni bek Dani Karvahal (2022), zadnji vezni Markos Ljorente (2021), sjajni ofanzivac Isko (2022) i napadač Karim Benzema (2021).

Predsednik Florentino Perez, iako mnoge nervira, očigledno zna kako se pravi moćan tim. Uostalom, ovaj je dvostruki uzastopni osvajač Lige šampiona, pa je shvativši da u klubu ima rođene pobednike još lane započeo operaciju produžetka ugovora sa glavnim protagonistima uspeha. Tako su Kristijano Ronaldo i Lukas Vaskez potpisali ugovore do 2021, Geret Bejl, Toni Kros do 2021, Luka Modrić do 2020, Kazemiro do 2021, a kapiten Serhio Ramos do 2020.

Podsećamo da je golman Kejlor Navas posle Mundijala u Brazilu stavio potpis na šestogodišnji ugovor, što znači da je siguran do 2020.

Ostalo je još samo da se zvanično potvrdi ono o čemu se naglas priča poslednjih sedmica. A to je nastavak saradnje sa Zinedinom Zidanom. Francuski stručnjak je prošle sedmice rekao da je to „gotova stvar“, ali se još čeka objava kluba, pa da Real ponosno može da konstatuje kako stvarno pravi tim na duge staze. Za najmanje još tri sezone.

E, tako se to radi.

(FOTO: Action images)