Ovo što se događa Barseloni - ne događa se nikome!

I Aleks Renfro povređen, do dva meseca van parketa. Prava bolnica

Problemi sa povredama Barselone se toliko umnožavaju da to sada već može da se podvede u rubriku "verovali ili ne". Poslednji problem nastao je sa Aleksom Renfroom koji će biti van akcije u naredna dva meseca, objavio je klub.

I to samo par dana nakon što je izgubio Breda Olesona na pet nedelja zato što je izvrnuo zglob na meču protiv Anadolu Efesa.

Renfro je povredio mišić leve noge tokom meča protiv Panatinaikosa. Ova povreda znači i da on neće biti prisutan na Kupu Kralja, ali ni u većem delu preostalog dela Evrolige. Američki kreator igre je do sada odigrao 17 utakmica za Barselonu u ACB ligi i Evroligi. Došao je u klub kako bi odmenio Pau Ribasa koji je odsutan do kraja sezone.

Ove sezone prosto nema igrača u dresu Barselone koji se nije povređivao. Hauan Karlos Navaro, Šejn Laval (još nije zaigrao, koleno u pitanju), Džastin Doelman, Vikor Klaver... Pa i Džoi Dorsi je imao problem sa stopalom i otišao iz kluba, a Peteri Koponen je imao tešku saobraćajnu nesreću pred početak Evrolige.

Čak su i Tajris Rajs i Ante Tomić bili više puta na korak od povrede. Pravo je pitanje sa kime će uopšte da igra Jorgos Barcokas do kraja ove, za njega, mučne sezone...

(FOTO: Star Sport)