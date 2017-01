Kao nekad, ubija u pojam! Novak zaličio na sebe, spasao pet meč lopti i prošao u finale Dohe

Srpski as čeka pobednika iz duela Mari - Berdih

Veličina slova A A A

Kao nekad, kada je bio nepobediv! Kada ni maljem niste mogli da ga obalite! Ni sjajni Verdasko, ni jako loša igra u većem delu meča, ni pet meč lopti rivala...ništa nije bilo dovoljno da se Novak Đoković večeras izbaci sa turnira u Dohi. Posle velikog preokreta Srbin je ostvario trijumf od 2:1 (4:6. 7:6, 6:3) i sada na miru čeka duel Tomaša Berdiha i Endija Marija, posle kog će saznati ime rivala u borbi za prvu titulu u 2017. godini.

Novak nije najbolje otvorio meč, ali i pored toga prvi je zapretio brejkom i do njega došao. Poveo je sa 4:2 i tada je delovalo da sigurno privodi prvi set kraju, međutim, ušao je srpski as tada u mračni tunel, grešio u serijama i dozvolio rivalu da mu dva puta zaredom oduzme servis. Španac nije blistao, prosto je samo držao lopticu u terenu i prepustio Đokoviću da sam sebe pobedi. Osam puta je čak drugi teniser sveta izbacio lopticu van terena u tom periodu... Pošto je poveo sa 5:4 drugim brejkom, Verdesko je posle na svoj servis lako došao do prednosti od 1:0.

Kako je počeo drugi deo igre, Srbin je praktično bio prežaljen. Fernando je nastavio seriju - uzeo je i šesti uzastopni gem, napravio treći vezani brejk i poveo sa 2:0. Ali tada prvi put u ovom susretu do izražaja dolazi taj šampionski gen Novaka Đokovića. Kada su ga svi videli na patosu on se podigao kao feniks. Uzvratio je brejkom odmah i izjednačio na 2:2. Vrhunac drame dogodio se u finišu drugog dela igre. Novak je prvo u devetm gemu spasao tri brejk lopte i sprečio Verdaska da dođe u situaciju da servira za pobedu, da bi u taj-brejku neutralizovao PET MEČ LOPTI španskog tenisera. Usledilo je izjednačenje u setovima (1:1) i istog momenta naš as postao je apsolutni favorit.

Španac je svoju šansu imao, nije je iskoristio i kazna je bila surova.

Jedan brejk u ranoj fazi trećeg seta bio je dovoljan. Đoković je ušao u onu svoju pravu kažu, bio je nemilosrdan, stabilan i do kraja je samo rutinski održavao prednost. Verdasko se još kod brejka predao, samo ni sam nije bio svestan toga...

(foto: Action Images)