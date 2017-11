Ožegovićeva tautologija: Jang Bojs ispred Bazela, Bazel dobio Junajted - neka dođu najjači!

“Pa da vidimo gde smo“, kaže strelac istorijskog gola za crno-bele

Veličina slova A A A

Dočekala su ga podeljena mišljenja, ali za ovih nekoliko meseci u Humskoj uspeo je Ognjen Ožegović sve da promeni. Golom protiv Jang Bojsa i da pečatira status novog miljenika Partizanovih navijača, jer upravo ih je on odveo u nokaut fazu Lige Evrope.

"Da, ali ja sam samo postigao odlučujući gol. I moram da se zahvalim momcima koji su mi to omogućili. Presrećan sam što sam video ceo stadion da skače i navija u isto vreme. I što smo usrećili sve navijače koji su porodično došli na stadion, znamo da ova pobeda njima znači koliko i nama", skromno počinje Ožegović razgovor sa novinarima posle utakmice.

Pitali su ga: da li se nada sada nekom nadimku navijača?

"Šta mislite kako da me zovu? Ne znam kako će da me zovu. Ni što me to pitate? Ja sam i zaboravio sve što je bilo. Već duže vreme ne razmišljam o tome, jer imam veliku podršku od svih Grobara. I sa juga i sa istoka i sa zapada", odgovorio je Ožegović u gardu, ali se osmeh vratio na lice čim je čuo predlog - Ožegol?

"Može. Taj sam nadimak imao i ranije u prethodnim golovima. Sviđa mi se. To bih voleo".

A šta bi voleo na žrebu?

"Voleo bih što jaču ekipu. Što atraktivnije, što zvučnije ime, da vidimo gde smo. Kad se pogleda broj naših evropskih mečeva mi smo neiskusana ekipa, ali smo pokazali da smo fajteri i da znamo da odgiramo taktički. Večerašnji protivnik je, ipak, lider u prvenstvu kakvo je švajcarsko. Tamo je ispred Bazela, a Bazel je juče dobio Mančester junajted...", nedorečen je ostao Ožegović, ali je svima jasno da je želeo da kaže - Partizan nema čega da se boji.

(FOTO: Star Sport)