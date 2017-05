Ozil: Moj ostanak ne zavisi od Vengera

"On je glavni faktor mog prelaska iz Reala, ali njegova budućnost u Arsenalu nikako nije u direktnoj vezi sa mnom“, tvrdi Nemac

Hoće li Mesut Ozil konačno produžiti ugovor sa Arsenalom? Nemac već mesecima pregovara sa Tobdžijama oko ostanka na Emiratima i posle leta 2018. do kada mu važi ugovorna obaveza, ali i dalje nema nikakvog pomaka u pregovorima.

Mnogi su skloni tvrdnji da Ozilova budućnost zavisi i od toga da li Arsen Venger, kome ističe uskoro ugovor, ostaje i sledeće sezone na klupi Arsenala.

„Moja budućnost ne zavisi od trenera. Naravno da me je Venger ubedio da dođem ovde i bio glavni faktor mog prelaska iz Reala, ali njegova budućnost u Arsenalu nikako nije u direktnoj vezi sa mnom“, izjavio je Ozil za Goal.com.

Nemac ceni sve što je Francuz učinio na klupi Tobdžija.

„Arsen je iskusan trener koji je Arsenal učinio jednim od najboljih klubova na svetu. Morate ga poštovati jer je veliki stručnjak. Ali ja ne odlučujem da li on ostaje ili ne. Za mene je najvažnije da tim nastavi da se razvija i ispunjava ambicije“, napomenuo je Ozil.

Iako je često kritikovan ove sezone zbog očajne forme, Nemac kaže da neće promeniti način igre.

„Neki ljudi me vole, drugi me ne podnose. Neki gledaju moj govor tela i misle da me više ne zanima fudbal. Ali to sam ja. Neću promeniti svoj stili igre dramatično. Svuda gde sam igrao od mene su bila velika očekivanja jer sam fudbaler koji pravi razliku. Ali morate da naučite da se nosite sa tim. Uvek će biti kritičara, ali najvažnije je na kraju ono što vam trener kaže“, zaključio je Mesut Ozil.

(FOTO: Action Images)