Pa, ljudi, ovo je stvarno tragedija: Malerozni Nastasić odveo Ajaks u polufinale! (VIDEO)

Kako su Holanđani preživeli u Gelzenkirhenu verovatno ni njima nije jasno

Slom nemačkog fudbala! I to na tragičan način. Bajern je pokraden u Madridu, Borusija iz Dortmunda naterana da igra prvi meč protiv Monaka pod utiskom bombaškog napada, a so na ranu svetskim prvacima sipao je - Ajaks. Najtrofejniji holandski klub je preživeo pakao revanša u Gelzenkirhenu i verovatno ni sad me zna kako se plasirao u polufinale Lige Evrope.

Posebnu čestitku i veliko „hvala“ na njoj gosti iz Amsterdama moraju da pošalju na adresu maleroznog Matije Nastasića. Srpski reprezentativac je u šestom minutu drugog produžetka, u nameri da „očisti“ loptu ispred svog peterca u tome i uspeo, ali je imao tu nesreću da ona završi na nozi Nika Vergevera koji ju je, ni kriv ni dužan, poslao u mrežu.

Za šok na Feltins areni i nezaslužen prolaz Ajaksa, posle prave drame - 2:3, prvi meč 0:2. Dalje ide tim Petera Boša.

Sve do tog, za Šalke nesrećnog, trenutka delovalo je da domaćin plete po terenu i da zasluženo ide dalje. Na krcatoj Feltins areni, ekipa iz Gelzenkirhena je nadigrala Ajaks, nadoknadila dva gola zaostatka iz prvog meča tokom 90 minuta, u produžetku prva zadala Holanđanima udaraca posle kojeg se činilo da nema oporavka.

Igrom, zalaganjem i šansama, Šalkea je zaslužio prolaz. Ponajviše zbog čoveka koji napušta klub na kraju sezone. Reprezentativac Bosne i Hercegovine, Sead Kolašinac, na čiju adresu je stiglo desetak ponuda nekih od najboljih klubova kontineta, upisao je dve asistencije i bio centralna figura susreta u kome je ekipa Markusa Vajncrla imala sve u svojim rukama. Marljivo je osvajala teren, grabila napred, ostavljala konkretniji utisak od rivala. Počev od prvog napada u kome je zapretio Leon Gorecka, preko stative Maksa Majera pod opsadom je bio kazneni prostor gostiju, da bi početkom drugog dela pao taj odbrambeni zid.

Sevnula je kontra Šalkea u 53. minutu, Gvido Burgštaler je lepo upslio Leona Gorecku, a ovaj dao meču dozu dinamike. Samo četiri minuta kasnije probio je Kolašinac po levoj strani, ubacio u kazneni prostor, preskočio je loptu kapiten Hevedes, na nju natrčao Burgštaler i postigao deveti gol ove sezone.

A kad je u prvom produžetku, na još jednu asistenciju Kolašinca, pogodio Kaliđuri za 3:0 žurka je počela. Ispostaviće se - prerano. Usledio je taj nesrećni potez Matije Nastasića, posle kojeg psihički uzdrmanom nemačkom predstavniku nije bilo povratka. Presuda Junesa u završnom minutu je označila kraj utakmice koju je Ajaks počeo sa dvojicom igrača mlađih od 18 godina, a izdržali su i činjenicu da su od 80. minuta igrali sa čovekom manje posle isključenja Feltmana.

ČETVRTFINALE LIGE EVROPE - Revanš susreti

Bešiktaš - Lion 2:1 (1:1) - 6:7 penalima, prvi meč 1:2

/Taliska 27, 58 - Lakazet 34/

Genk - Selta 1:1 - prvi meč 2:3

/Trosan 68 - Sisto 62/

Mančester Junajted - Anderleht 2:1 (1:1, 1:1), prvi meč 1:1

/Mihtarijan 10, Rašford 108 - Hani 31/

Šalke - Ajaks 3:2 (2:0, 0:0) - prvi meč 0:2

/Gorecka 53, Burgštaler 56, Kaliđuri 101 - Virgever 111, Junes 120/

