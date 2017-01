Pablo Mouče je i dalje Zvezdin igrač: Život u Srbiji je lep, ali klub je u velikim organizacionim problemima

„Pokušavam ovih dana da raskinem saradnju s Beograđanima“, poručio za argentinske medije krilni vezista

Posle Edsona, koji nije biranim rečima govorio o Crvenoj zvezdi, oglasio se i Pablo Mouče! I izneo jedan vrlo zanimljiv podatak koji sigurno neće obradovati navijače srpskog šampiona.

Naime, Mouče je medijima u domovini otkrio da još nije raskinuo ugovor o pozajmici sa Crvenom zvezdom.

„Nisam uspeo da pronađem mesto u timu. Kako je vreme prolazilo, situacija se komplikovala. Došli smo do zaključka da je najbolja opcija da raskinemo ugovor o pozajmici, to pokušavamo da uradimo ovih dana. Kvalitet života u Srbiji je dobar, ali u klubu se nisam osećao prijatno. Crvena zvezda ima ozbiljne kadrovske i infrastrukturne probleme. To je jednostavno tako“, poručio je Pablo Mouče.

U ovoj prethodnom citatu satkan je i učinak Pabla Moučea u Srbiji. Konzumirao je sladak život van terena, ali nije predstavljao prevagu niti u evropskim, niti u prvenstvenim mečevima. Štaviše hornično je bio jedan od najslabijih u ekipi crveno-belih.

On je pod ugovorom sa Palmeirasom, ali teško će ponovo dobiti šansu u brazilskom klubu. Za njega se interesuju timovi iz domovine.

„Miran sam, uvek sam govorio da je moja ljubav prema Boki velika, ali da nemam problem da igram za drugi tim u Argentini. Prošle godine sam igrao za Lanus. Bilo je to predivno iskustvo“, dodao je Mouče.

