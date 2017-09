Pad Žutog zida: Noć u kojoj je proradilo oružje CR7! Hari x3, Ben Jeder x3! Liverpul je očajan (VIDEO)

Porto opet tukao Monako 3:0, veliko slavlje Bešiktaša, rutina Napolija, Siti dao "samo" dva

Pao je i taj Žuti zid! A srušio ga je, naravno, Kristijano Ronaldo. Zvanično najbolji fudbaler sveta proradio je kad je to njegovom Realu bilo najpotrebnije. Na mestu gde nikad pre Madriđani nisu uspeli da slave. Šest puta su dolazili u Dortmund i svaki se nezadovoljni vraćali u Španju, međutim, večeras pevaju od sreće, pošto su jednog od konkurenata za prolaz dalje iz Grupe H ostavili da se pita da li je zaostatak nadoknadiv. Reklio bi se, laganih 3:1 za prvaka Evrope protiv Borusije u drugom kolu Lige šampiona.

Ruku na srce, Milioneri su, ako ništa drugo, zaslužili bar još jedan gol da postignu - ko zna šta bi bilo da je Bjorn Kujpers dosudio penal posle očiglednog igranja rukom Serhija Ramosa pri rezultatu 0:0 - igrali su ofanzivno, stvorili dovoljno šansi da bi naudili aktuelnom vladaru kontinenta, međutim, kad CR7 ima svoje veče onda ga je nemoguće zaustaviti.

U svojoj 400. jubilarnoj utakmici za klub iz Madrida, portugalski as je dao dva gola i tako stigao do 94. pogotka u elitnom kupu. Sad ukupno ima ukupno 411 pored svog imena u belom dresu. Ima i sjajne saigrače, koji su mu omogućili da demonstira predatorske sposobnosti, pa je tako poentirao na dodavanja Gereta Bejla i Luke Modrića. Još kad se tome doda uvodni lep gol Velšanina jasno je da Dortmund nije mogao da se odbrani.

Sve što je uradio jeste počasni gol Pjera Emerika Obamejana, pa je sastav Petera Boša ostao na „nuli“. Imaće priliku da popravi bilans protiv APOEL-a, međutim, s obzirom da su Real i Totenhem odmakli pitanje je da li može do osmine finala.

Ako je Real pokazao zbog čega je prvak Evrope, onda je Hari Kejn demonstrirao vrhunske realizatorske sposobnosti. Posao mu je bio znatno lakši, njegov Totenhem gostovao je apsolutnom autsajderu u ovom društvu, kiparskom APOEL-u, međutim, umeće engleskog reprezentativca je za svaku pohvalu.

Kejn je u Nikoziji sam doveo Pevce do drugog trijumfa - 3:0. I to savršenim het-trikom. Najpre je odbranu domaćina „pocepao“ Jan Fertongen, a desetka londonskog tima levicom počeo seriju, zatim na pas Sisoka pogodio i desnom nogom, a savršeni het-trik kompletirao pogotkom glavom posle centaršuta Tripijea.

Tako je Kejn dao ukupno deset golova na poslednjih pet utakmica. Strašan napadač. Moraće Real dobro da pripazi u naredna dva kola...

U velikoj golgeterskoj seriji nalazi se i Vensan Abubakar. Napadač Porta, vraćen sa pozajmice iz Bešiktaša, blista s početka ove sezone i to su na svojoj koži osetili fudbaleri Monaka. U reprizi finala Lige šampiona iz 2004. godine - kad su Zmajevi slavili 3:0 - Kamerunac je izrastao u glavnog junaka pomalo iznenađujuće pobede portugalskog prvedstavnika istim rezultatom 3:0.

Iako se očekivalo da Monako bude makar nalik minuloj sezoni, Porto je iz dve situacije kaznio katastrofalnu odbranu Žardimovog tima i iskupio se za premijerni poraz od Bešiktaša. Abubakar je prvo morao na popravni, jer mu je zicer odbranio Dijego Benaljo, čak je Švajcarac bio blizu da „skine“ i drugi pokušaj, ali nije uspeo, pa je Porto poveo u 31. minutu.

Pobedu je potvrdio posle sjajne kontre, velikog kašnjenja Kamila Glika i još jedne uspešne realizacije Abubakara u 69. minutu. Sedmi gol 25-godišnjeg špica na poslednjih sedam mečeva. Na kraju se u strelcue upisao i Migel Lajun.

Rutinski posao odradio je Bešiktaš na svojoj Vodafon Areni protiv Lajpciga. Iskusno i bez previše opterećenja do nova tri boda - 2:0. I sve za samo jedan period igre. Lajpcig nije dugo izdržao, svega 11 minuta pre nego što je proradila veza na levom boku. Čenk Tosun je odlično uposlio Rajana Babela koji nije imao težak posao da loptu sprovede u mrežu i dovede Bešiktaš u vođstvo.

Da Bešiktaš sve više odaje energiju ozbiljnog takmaca u Ligi šampiona, a da gostima iz Nemačke ozbiljno fali iskustvo bilo je jasno pred kraj prvog dela. Uhvatili su Rikardo Kvarežma i Taliska Lajpcig na spavanju, što nije prošlo nekažnjeno. Vrhunski centaršut, lukavi mat i paraf na drugu pobedu u grupi!

Utakmicu je obeležio i nestanak struje sredinom drugog poluvremena, što su navijači iskoristili kako bi uključili bliceve na svojim telefonima i osvetlili teren koliko god je bilo moguće.

Prekid je trajao oko deset minuta.

Ko nije shvatio do večeras, teško da mu vredi objašnjavati da ovaj i ovakav Liverpul može da igra samo epizodnu ulogu u Ligi šampiona. Jednostavno, tim Jirgena Klopa nema fudbalere vrhunske klase osim Filipea Kutinja i ako se izuzme majstorija Brazilca kojom je spasao Crvene komletne bruke u Moskvi ko zna da li bi slavni klub i bod izvukao na Otkritije areni.

Ovako 1:1 za nespokoj engleskog predstavnika koji ima samo dva boda posle dva gola. Možda bi upisao prvu pobedu da je sudija Turpan start golmana Rebrova nad Salahom kaznio jedanaesterecom. A trebalo je. Mada, pitanje je da li bi smušeni sastav sa Enfilda čak i penal uspeo da iskoristi.

Makar će imati dva zicera sa Mariborom da malo popravi bilans...

Posle remija na Enfildu, Sevilja se oporavila laganom pobedom nad Mariborom - 3:0. Baš kao i u sudaru Bešiktaša i Lajpciga sve je bilo rešeno već nakon prvog poluvremena, a sve se vrtelo oko trostrukog strelca Vizama Ben Jedera. Samo su se smenjivali asistenti.

Kod prvog gola Ben Jedera je „pogurao“ Hoakin Korea, kome idu ogromne zasluge za gol pošto je nanizao čak četvoricu protivničkih fudbalera pre nego što je svom golgeteru spremio čistu situaciju iz koje nije mogao da promaši.

Drugi gol je proizvod temeljno izgrađene akcije u kojoj je razmenjeno sedam dodavanja između sedmorice igrača, a poslednji je bio upravo Ben Jeder pošto je fantastično pobegao dvojici čuvara, našao se ispred golmana Jasmina Handanoviča i matirao ga bez muke.

Na kraju je Ben Jeder zatresao mrežu bez pomoći saigrača i tako kompletirao het-trik. I to u završnici utakmice, sa bele tačke. Dobro je na kraju prošao Maribor, jer su Hesus Navas i Ben Jeder u međuvremenu ispustili još tri dobre šanse da uvećaju rezultat.

Emotivno veče podno Vezuva Napoli je ulepšao ubedljivom pobedom nad Fajenordom (3:1), čime su se izabranici Mauricija Sarija „oprali“ posle iznenađujućeg poraza od Šahjtora u prvom kolu.

Nedostajao je Arkadijuš Milik igračima Napolija, neće ga na terenu biti i narednih šest meseci verovatno, ali znali su momci u nebeskoplavim dresovima da pošalju iskrenu poruku podrške maleroznom poljskom napadaču.

Već u sedmom minutu Lorenco Insinje istrčao je kontru i zatresao mrežu vrhunskim udarcem iz kojeg golman Bred Džouns nije imao realnu priliku da izađe kao pobednik. Ono što se dešavalo tokom proslave gola mogli ste već da pročitate, a ako to već niste uradili imate priliku OVDE.

Uspeo je Fajenord da uspostavi određenu kontrolu i odupre se udarima domaćina. Ali, to je trajalo sve do 49. minuta i to posle krajnje neozbiljne reakcije kompletne Fajenordove defanzivne četvorke, zajedno sa golmanom Džounsom. Poigravali su se sa sudbinom i na kraju svoju neodlučnost skupo platili. A dželat je bio Dris Mertens.

Mogao je holandski šampion bar do utešnog gola, ali je Jens Tornstra bio neprecizan sa bele tačke nešto posle isteka punog časa igre. Umesto umanjenja rezultata, Fajenord je vrlo brzo posle neiskorišćenog penala opet vadio loptu iz mreže. Samo je ovog puta strelac bio Hoze Kaljehon.

Neposredno pre poslednjeg sudijskog zvižduka Sofijan Amrabat doneo je Fajenordu toliko čekan gol u Ligi šampiona i to posle neozbiljne reakcije Napolijeve odbrane, gde je i Nikola Maksimović bio potpuno nemoćan. Što je, opet, slaba uteha s obzirom na to kakvo je stanje na tabeli. Realno, nije se mnogo više ni očekivalo u ovakvoj konkurenciji.

Čekalo se da Mančester Siti zgromi Šahtjor na svom Etihadu. Umesto toga, navijači su dobiliu meč s određenom dozom neizvenosti, ali na kraju i dva gola - 2:0.

Počelo je u uvodnim momentima drugog poluvremena, pošto su fudbaleri Šahtjora pokazali veliki izostanak koncentracije i dopustili rivalu da lako dođe do pogotka. Spektakularnog, pošto je Kevin de Brujne ispalio projektil sa preko 20 metara i pogodio blizu desnog gornjeg ugla.

Kako je igračima Šahtjora nedostajalo koncentracije, tako je izostala prava reakcija i kod Serhija Aguera u 72. minutu, kada nije iskoristio kazneni udarac sa 11 metara. Tačnije, prekaljeni Andrej Pjatov dobro je pročitao nameru Argentinca i njegov slab udarac lako zaustavio.

Siti je na kraju ipak stigao do drugog gola, ali je isti viđen u poslednjim sekundama, kada je Rahim Sterling iskoristio lepo dodavanje Bernarda Silve i akciju završio na pravi način.

Bilo kako, Siti na kraju može da bude zadovoljan, jer posle dva kola ima maksimalnih šest bodova i gol razliku 6:0. I ne samo to - Siti je dobio poslednjih sedam utakmica u svim takmičenjima uz 26 postignuta i samo dva primljena gola!

Kapa dole.

GRUPA E

SPARTAK MOSKVA - LIVERPUL 1:1 (1:1)

/Fernando 23 - Kutinjo 31/

SEVILJA - MARIBOR 3:0 (2:0)

/Ben Jeder 27, 38, 83/

GRUPA F

MANČESTER SITI - ŠAHTJOR 2:0 (0:0)

/De Brujne 48, Sterling 90/

NAPOLI - FAJENORD 3:1 (1:0)

/Insinje 7, Mertens 49, Kaljehon 70 - Amrabat 90+3/

GRUPA G

BEŠIKTAŠ - LAJPCIG 2:0 (2:0)

/Babel 11, Taliska 43/

MONAKO - PORTO 0:3 (0:1)

/Abubakar 31, 69, Lajun 89/

GRUPA H

DORTMUND - REAL MADRID 1:3 (0:1)

/Obamejan 53 - Bejl 18, Ronaldo 50, Ronaldo 79/

APOEL - TOTENHEM 0:3 (0:1)

/Kejn 39, 62, 67/

