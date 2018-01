Pade i taj Olimpijakos! Eksplozija Enisa poništila isključenje Alimpijevića

Pobeđivala je Crvena zvezda redom evroligaše, ali nikada nije uspela da savlada Olimpijakos. E pa, sada je joj je i to pošlo za rukom. Uprkos isključenju prvog trenera Dušana Alimpijevića, podeljenim navijačima po pitanju protivnika i dovođenja Alena Omića. Zvezda je pokazala srce, Zvezda je pokazala od čega je sazdana i predvođena Milenkom Topićem, ali pre svega neverovatnim Dilanom Enisom, učinila je ono što nije ranije - 89:78.

Sjajni američki plejmejker je odigrao najbolju utakmicu u dresu srpskog šampiona. Postigao je 21 poen, od čega četiri trojke, i konačno pokazao zbog čega je stigao na Mali Kalemegdan.

Veoma važni momenti utakmice bili su na početku treće deonice kada je Alimpijević dobio dve tehničke greške, a samim tim i isključenje. Zvezda je tada pala u igri, Olimpijakos je prešao u vođstvo, ali su se crveno-beli mic po mic vraćali u utakmicu. Na oko pet minuta pre kraja Zvezda se ponovo vratila u vođstvo i povela s 69:68. Najpre na krilima Dilana Enisa koji je fantastično nosio ekipu u odsustvu Tejlora Ročestija. Igrala se neizvesna završnica gde je i novopridošli Omić dao veoma važne poene.

Pre početka meča jedan deo navijača, onih najvatrenijih, izneo je nezadovoljstvo dolaskom Alena Omića, dok je drugi deo pozdravio novog igrača aplauzima. Takođe, čuli su se zvižduci za Olimpijakos što poslednjih godina nije baš bio slučaj. No, na parketu je Olimpijakos krenuo snažno i dosta spustao loptu na Milutinova i Printezisa, dok je meč dobro otvorio i Spanulis trojkom. Izgleda da je zapamtio onih nula poena od prošle sezone.

Kao i protiv Himkija, Nemanja Dangubić je dobro otvorio šuterski meč, pogodio dve trojke u nizu i dignuo navijače na noge. Tako je Zvezde od 6:10, stigla do 15:10. Omić je debitovao pred kraj prve četvrtine i opet je podelio navijače na dva dela, doduše veći deo mu je uputio aplauze, pa čak i stojeće ovacije. U toj vrsti atmosfere se odvijala utakmica, smenjivali su se zvižduci i aplauzi, kao i vođstvo dve ekipe na parketu.

Upravo je Omić akcijom iz reketa poentirao za prednost Zvezde od 28:21 iz akcije koja je toliko nedostajala crveno-belima ove sezone. Potom je i Enis pogodio trojku i Zvezda je prvi put na meču otišla na 10 razlike. Dilan je igrao dobro, probijao je i u prvih 20 minuta šutirao je 3/3 za dva poena.

Zvezda je generalno u prvom poluvremenu imala vrlo dobre procente šuta i za tri i za dva poena i to je, uz daleko bolju odbranu nego u prethodnim mečevima, držalo domaćina u prednosti od devet poena razlike. Bilo je dosta agresivnosti u odbrani.

Od isključenja ekipu je preuzeo Milenko Topić. Baš u tim momentima je i Spanulis došao do četvrte lične greške. Zvezda je počela da pada, a važnu trojku dao je Dilan Enis. Bilo je malo konfuzno kada je Topić preuzeo, nije navikao da bude u takvoj ulozi, a pomoćni treneri su čak išli do Alimpijevića po savete šta da Zvezda odigra.

Sve je to naravno imalo direktne implikacije u igri i rezultatu, ali se Zvezda uzdigla i velikom napravila podvig.

CRVENA ZVEZDA - OLIMPIJAKOS 89:78 (

/24:20, 19:14, 14:29, 32:15/

Hala Pionir

Gledalaca: 5.993

Sudije: Himenez (Španija), Pastusijak (Poljska) i Bisang (Francuska)

CRVENA ZVEZDA: Kešelj, Dangubić 11, Davidovac 9 (4 as), Lazić 2, Dobrić 5, Janković 6, Ročesti 11 (6 as), Omić 6 (5 sk), Lesor 9 (5 sk), Enis 21 (8 sk, 5 as), Jovanović, Bjelica 9.

OLIMPIJAKOS: Meklin 1, Toliopulos, Spanulis 16 (3 as), Milutinov 7 (7 sk), Strelnieks 5, Printezis 9 (6 sk), Papanikolau 12 (8 sk, 6 as), Mancaris 4 (4 as), Roberts 14, Bogris, Vilčer 10, Tompson.

EVROLIGA, 20. KOLO

Četvrtak:

Panatinaikos - Žalgiris 94:93

/Kalates 14 - Kavalijauskas 21/

Real Madrid - Efes 87:68

/Dončić 17 - Dragić 18/

Unikaha - Baskonija 83:85

/Nedović 19 - Tima 17/

Petak:

CSKA - Bamberg 82:71

/De Kolo 20 - Rajt 11/

Fenerbahče - Barselona 86:82

/Vonamejker 24 - Ertel 21/

Crvena zvezda - Olimpijakos 89:78

/Enis 21 - Spanulis 16/

20.30: (1,60) Valensija (14,5) Himki (2,55)

20.45: (1,70) Armani (14,5) Makabi Tel Aviv (2,30)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama

PIŠE: Strahinja Klisarić