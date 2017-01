Pakao izbije na površinu kad ne trčiš gde Dijego hoće (VIDEO)

Žestoka svađa saigrača iz Čelsija

Prznica je, odavno se to zna. Ali je barem uglavnom uspevao da bes kanališe u provokacije ka protivničkim igračima. Ovaj put Dijego Kosta se obrušio na svog. Iako je utisak da je baš on pogrešio u pasu. Međutim, prema Kostino mišljenju, a on voli da misli da je uvek u pravu, kriv je saigrač iz Čelsijeve navale Pedro, jer nije trčao tamo gde je ovaj pogledao.

I onda dobrih 30 sekundi rasprave koja je probudila maštu internet zajednice. Jedan fudbalski zaljubljenik duhovito je konstatovao da se Kosta verovatno naljutio na Pedra zato što je dao broj njegove supruge Džonu Teriju.