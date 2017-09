Paketić za kraj i u njemu dvojica Srba - rok je petak 23.00!

Koliko je realno?

Najpopularniji turski klub - Fenerbahče, završio je prošlu sezonu kao treći, u poslednjih deset godina osvojio je samo tri titule, a ni rezultati u Evropi nisu reprezentativni. Sve to nateralo je čelnike kluba da ovog leta potroše dosta novca na zvučna pojačanja (Soldado, Dirar, Isla, Ekiči, Valbuena, Đulijano...) i pokušaju da oraspolože prilično ljutito nastrojene navijače.

Ali to verovatno neće biti kraj, jer kao što znate, Turskoj prelazni rok i dalje traje. Prema najavama tamošnjih medija uprava Kanarinaca za poslednji dan priprema paket iznenađenja za armiju navijača i trenera Kočamana. Ako bi u taj paket uspele da stanu sve tri želje, onda bi to bila prava bomba za kraj prelaznog roka u Evropi.

A želje su: Dijego Kosta i dvojica Srba - Lazar Marković i Nemanja Maksimović. Ni manje ni više.

Aranžman za napadača Čelsija glasio bi: pozajmica bez prava otkupa, pišu Turci. Klub iz Istanbula spreman je da izdvoji 5.000.000 evra za platu španskog reprezentativca. Plan je da 28-godišnji fudbaler šest meseci ili celu sezonu provede u plavo-žutom dresu, nakon što ga je Antonio Konte precrtao. Dijego Kosta tek pošto nije našao klub tokom leta počeo je da trenira sa ostalim prvotimcima Čelsija - prijavljen je za Premijer ligu - ali je i dalje namera dve strane da ode. On je insistirao na povratku u Atletiko, odakle je pre tri godine došao u Čelsi, no madridski klub do januara 2018. godine ima zabranu FIFA za registrovanje novih igrača, tako da bi Fener predtavljao idealno rešenje za taj prazan hod.

Mnogo realnije opcije za Fenerbahče jesu Marković i Maksimović. Povratak Markeca već se danima najavljuje u Turskoj i trenutno je taj transfer najbliži realizaciji. Pošto Klop ne zna šta će s krilnim napadačem očekuje se da Liverpul prihvati i ponudu ispod realnih vrednosti našeg internacionalca. Navodno, 6.500.000 evra ponuđenih pre nekoliko dana nije bilo dovoljno, pa se opet govori o pozajmici...

Kada je u pitanju Nemanja Maksimović izvesno je da ga Valensija više ne želi i da se Fener javio kao zainteresovana strana. Za sada je izvesno samo da je priprema zvanične ponude u toku, a spekuliše se da će na papiru stajati cifra od 3.000.000 evra...

