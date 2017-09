Pakleni Hari Septembar razbucao Terijere! Ovako je trpao samo Širer... (VIDEO)

Nastavlja se golgeterski teror sjajnog napadača Totenhema

Veličina slova A A A

Prošao je ukleti avgust u kojem ga neke čudesne sile omađijaju da ne može da pogodi mrežu rivala, a onda je došao pakleni septembar... Od 1. septembra traje golgeterski teror Harija Kejna! Dva komada Malti, pa dva Evertonu, dva Borusiji Dortmund, dva Vest Hemu, tri APOEL-u i danas nova dva u mrežu Hadesrfilda za ubedljivu pobedu Totenhema od 4:0 na gostovanju novom premijerligašu.

U međuvremenu su se Hariju provukli samo reprezentacija Slovačke i Svonsi da im ne zatrese mrežu. Ukupno je u septembru dao čak 13 golova! Ukupno je u 2017. godini dao 27 premijerligaških golova. I na dobrom je putu da sruši premijerligaški rekord Alana Širera koji je 1995. godini dao 36 golova. Mnogi će se složiti da Engleska baš od Širera nije imala ovakvog golgeterskog predatora kao što je Kejn.

Na krilima razgoropađenog Harija, Totenhem je pitanje pobednika rešio za manje od 25 minta kada je uraganskim napadima došao do 3:0 i otklonio sve dileme. Što i nije baš lako ako znamo da je Hadersfild od početka sezone doživeo samo jedan poraz u ligi. I to u gostima od Vest Hema. I da je ukupno do danas primio samo tri gola na šest utakmica po čemu su bolji samo mančesterski rivali Junajted i Siti.

Ali morala je i odbrana Hadersfilda jednom da pukne. Ako je neko mogao da je rasturi onda je to Kejn. Prvo je iskoristio kiks Levea, stuštio se ka golu i u maniru rasnog strelca pogodio gde treba. Potom je Ben Dejvis duplirao prednost posla asistencije Eriksena, da bi Kejn u 24. minutu nokautirao Terijere fenomenalnim udarcem sa 18 metara posle solo akcije. Mogao je Kejn u nastavku da postigne još koji gol, mogao je Totenhem da natrpa mrežu domaćina, ali se završilo četvrtim golom koji je dao Sisoko u nadoknadi vremena.

Totenhem je prišao mančesterskim rivalima na dva boda zaostatka. Tek sada se vidi koliko bi na kraju mogli skupo da ih koštaju oni kiksevi protiv Barnlija i Svonsija. Možda i titule... A možda i ne ako Hari nastavi ovako da rešeta.

Premijer liga, sedmo kolo:

Hadersfild - Totenhem 0:4 (0:3)

/Kejn 9, 23, Dejvis 16, Sisoko 90+1/

16.00: (2,75) Bornmut (3,30) Lester (2,55)

16.00: (1,17) Mančester junajted (7,50) Kristal Palas (16,0)

16.00: (2,85) Stouk (3,15) Sautempton (2,55)

16.00: (2,30) Vest Bromvič Albion (3,10) Votford (3,35)

16.00: (1,85) Vest Hem (3,45) Svonsi (4,50)

18.00: (2,60) Čelsi (3,30) Mančester Siti (2,70)

Nedelja:

13.00: (1,22) Arsenal (6,50) Brajton (13,0)

15.15: (1,62) Everton (3,70) Barnli (6,00)

17.30: (4,60) Njukasl (3,60) Liverpul (1,80)

(FOTO: Action images)