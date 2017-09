Pali grejalicu! Srbija je u polufinalu!!!

Orlovi precrtali i Italiju na putu ka medalji i zakazali revanš sa Rusijom u polufinalu

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Rusija - vreme je za osvetu!

To je ono što je Srbija tražila, to je ono što je Srbija dobila - polufinale Evrobasketa i legitimnu šansu da se u naredne dve utakmice bori za medalju! Zlatnu, srebrnu ili bronzanu, više nije ni važno, jer ova generacija Orlova vođena Aleksandrom Đorđevićem, okrnjena i namučena brojnim povredama i otkazima, zaslužuje da se u domovinu vrati s odličjem oko vrata.

Zato je Italija morala da položi oružje i prihvati da je ovo veče obojenom bojama srpske zastave - 83:67 (18:17, 26:16, 15:15, 24:19)!

Sada one reči kapitena Milana Mačvana, pred ukrcavanje na avion za Istanbul i poruka da je ekipa "ispraćana kao da su luzeri" dodatno dobijaju na težini. Jer, malo ko je verovao da Srbija zaista može do uspeha u najvećoj evropskoj metropoli, a sada su ostvarili zacrtani cilj i našli se u krugu četiri najbolje reprezentacije na ovom turniru. I, ma šta uradili do kraja, ovaj rezultat predstavlja zaista istinski uspeh. Iako, naravno, svi sada žarko želimo da vidimo tu evropsku medalju, prvu nakon Poljske i 2009. godine i onog čuvena uzleta Orlova vođenih Dušanom Dudom Ivkovićem.

Mnogo treba da raduje ova pobeda, iz zaista dosta razloga. Konačno smo videli eksploziju srpskog inata, emociju koju smo toliko dugo čekali. Posle utakmice s Mađarskom izgledalo je kao da se plamen gasi, ali u najvažnijem meču na turniru Orlovi su pokazali ogromno srce, da vatra gori u njima i da je samo bio potreban okidač kako bi je pustili na slobodu. Želju za pobedom i taktičku nadmoć u odnosu na rivala sa Čizme i trenera iz redova najboljih na Starom kontinenta.

Srbija je Italiju pobedila baš onako kako su se Azuri i pribojavali - snažnom timskom hemijom, igrom u reketu i totalnom dominacijom u skoku! Čak i ako Bogdan Bogdanović nije imao šutersku partiju u gotovo tri pune četvrtine, ceo tim je stao u njegovu odbranu i učinio da se njegov slabiji dan ne oseti na terenu! I to je ono što je Srbiji neverovatno bilo potrebno. Eksplozivni Vladimir Lučić, raznovrsni kapiten Mačvan i Boban Strašni, koga su se na Čizmi najviše i pribojavali! Čak i pošto je Srbija utakmicu počela sa četiri i po minuta ispaljivanja ćoraka, u narednih pet i po uspela je da nadoknadi zaostatak, dođe do vođstva i onda krene u surovi napad na pobedu. Na kraju je, ipak, Bogdan Bogdanović pokazao Italijanima od kakvog je materijala satkan - šampionskog! Pogodio je možda i ključnu trojku na ulazu u poslednja četiri minuta utakmice, a onda dodao i jednu "pogačicu" čime je Srbiju vratio na dvocifrenu razliku i najavio pobedu. Bio je najefikasniji igrač tima sa 20 poena, čime je dodao i pet skokova i četiri asistencije. A povici sa tribina "MVP, MVP" sa tribina Sinan Erdem Doma pokazali su koliko je navijačima značila nova odlična partija najboljeg srpskog strelca!

Ipak, sve je počelo uvođenjem Bobana Marjanovića i Milana Mačvana u sistem nakon početne letargije. Oni su uneli željenu agresivnost, energiju i, pre svega, poene!

Osim toga, kompletan tim je pokazao strašnu hemijsku reakciju, emociju koja je zapalila srca nešto više od 3.000 ljudi u Sinan Erdem Domu. Posle svake realizacije klupa je skakala od sreće, iskazivala zadovoljstvo učinjenim i obavljenim zadacima na terenu, što je samo ulivalo dodatno samopouzdanje za sve što se kasnije dešavalo. A desilo se to da je Srbija lagano krckala rivala, a onda izdominirala kako bi overila pobedu i kartu za polufinale.

Kada protivniku ubaciš 44 od ukupno 83 poena na utakmici baš iz reketa, na čemu je selektor Etore Mesina najviše potencirao, ili kada mu dopustiš samo 13 koševa posle izgubljenih lopti, znaš da si uradio fantastičan posao! Na sve to, neverovatnom energijom Srbija je nadskočila Italiju. A to je, realno, blaga reč. Jer, Srbija ne samo da je ostvarila 44 skokova, već čak 17 ofanzivnih uhvaćenih lopti, odnosno 23 poena iz drugog pokušaja! Azuri su, poređenja radi, imali 18 skokova ukupno.

Na ovoj utakmici Srbija je ima dvojicu odlično raspoloženih centara. Boban Marjanović je opravdao ulogu koju su mu Azuri dodelili, pa je zato imao deset poena, sedam skokova i četiri asistencije. Ognjen Kuzmić pratio ga je sa devet koševa i sedam uhvaćenih lopti, ali su ispred njih bili Mačvan sa 13 koševa i šest skokova, odnosno Lučić sa 11 poena, odnosno odlični Dragan Milosavljević sa 10 poena i šest skokova! Što se jako dugo čekalo. Možda ćemo da budemo dosadni, ali Mačvan iza sebe ponovo ima "kapitensko" izdanje, jer je dolivao gorivo u rezervoar kad god je srpska mašina doživljavala manji pad, ali isto je radio i nekadašnji Partizanov tandem Lučić - Milosavljević!

Zato Italija večeras nije imala šansu, iako su Luiđi Datome i Marko Belineli ubacili 15, odnosno 18 poena. Ali, izostao je učinak ostatka ekipe, kao i trojke, kojih je na kraju bilo osam ukupno, od čega čak šest za manje od prvih 17 minuta utakmice. Što i jeste bilo jako važno na kraju.

A sada - revanš sa Baćuškama! Bravo, Srbijo!

