Palm Bič Gardens, Florida, kuća Vilijamsovih... Tamo ide trofej Ozi Opena (VIDEO)

Kad se kroz nekih stotinak godina neki teniski zaljubljenici budu učili o belom sportu sa početka 21. veka verovatno će poglavlje o dve prve decenije nazvano jednostavnim naslovom: sestre Vilijams. Jer toliko su Serena i Venus svih ovih godina bile dominantne da je bilo trenutaka kad se činilo da su sve ostale devojke na WTA turu samo ukras u njihovim nastojanjima da poobaraju sve moguće rekorde. I ne staju, iako su već u drugoj polovini četvrte decenije. Sestre Vilijams će se u Melburnu sastati u finalu Otvorenog prvenstva Australije!

Serena je do konačne bitke stigla pregazivši Mirjanu Lučić-Baroni čija je potresna priča poslednjih dana uzduž i popreko obilazila planetu. I zaista, svaka joj čast na karakteru koji joj je pomogao da istrpi sve. Ali kad je reč o suvom kvalitetu? Tu Sereni nema ravne - 6:2, 6:3 za 50 minuta igre!

Starija sestra Vilijams se mnogo više namučila, pošto je Koko Vandevej, jedina polufinalistkinja mlađa od 30 godina, pružila žestok otpor, ali je posle dva sata i 26 minuta borbe morala da stisne ruku Venus - 6:7 (3), 6:2, 6:3. A koliko je 36-godišnjoj Venus značio taj plasman u prvo grend slem finale još od 2009. godine najbolje se videlo po reakciji posle pobedničkog poena kada je počela da skakuće po terenu kao da joj je šest godina.

This reaction.....beauty !!!Iam crying ..#VenusWilliams #GIF #Tennis ..i love this sport so much...#AusOpen pic.twitter.com/yoYEMRpiLp