Paločević potvrdio: Pregovaram sa crno-belima, vide me u kombinaciji! U Zvezdi su rekli da sam netalentovan

Kuva na relaciji Novi Sad - Beograd. A da li će da se „skuva“ transfer Aleksandra Paločevića iz Vojvodine u Partizan to niko sa sigurnošću ne može da tvrdi.

Niko, pa ni organizator igre Lala, koji je za Alo potvrdio da je, posredstvom agenta, upoznat sa željom sportskog sektora kluba iz Humske 1 da ga angažuje.

„Bilo je razgovora prethodnih dana na relaciji Partizana i mog menadžera. Zasad se ne zna da li ću obući crno-beli dres, pošto postoje još neke ponude iz inostranstva. U narednim danima, dobro ću razmisliti, sešću za sto i porazgovaraću sa ljudima iz Vojvodine, kao i sa menadžerom šta je najbolje za mene u ovom trenutku“, rekao je Aleksandar Paločević za Alo.

Odranije se zna da je Vojvodina odredila obeštećenje u vrednosti od 500.000 evra za 23. godišnjeg vezistu, koji je, navodno, interesantan belgijskom Gentu.

„Namera mi je da idem 'preko', jer želim da se pred kraj karijere vratim u Vojvodinu. Znam da me u Partizanu vide u kombinaciji za tim u napadu, pa je naredni potez dogovor dva kluba a konačna odluka je, ipak, moja. Prija interes, što je potvrda dobrog prethodnog rada i igara, ali klub u kojem igram je za mene najveći. Zadovoljan sam u Vojvodini, volim Novi Sad, navijače poštujem i klub koji me hrani najviše na svetu volim“, dodao je za Večernje novosti.

Paločevič je jesenas bio najproduktivniji igrač Vojvodine. Dao je devet i namestio tri gola i tako na najbolji način oživeo karijeru, posle igranja za OFK Beograd, koji ga je pozajmiljivao Sinđeliću i Voždovcu.

„Bio sam kao vrlo mlad igrač na probi u Crvenoj zvezdi, ali tadašnji trener, kojeg ne bih da imenujem, otpisao me je uz obrazloženje da sam netalentovan. To me nije pokolebalo u nastavku jer sam znao da vredim. U Vojvodini sam pružio najbolje partije i pokazao sam ono što umem, što je zapalo za oko Partizanu. Drago mi je zbog toga jer čim me neko želi, znači da imam potencijala i da mogu da zaigram za jednog od beogradskih večitih rivala“, napomenuo je Paločević za Alo.

S druge strane, čelnici Vojvodine deluju prilično zatečeno posle informacija koje su se pojavile u medijima, da Partizan želi Paločevića, a Crvena zvezda vezistu Dejana Melega i štopera Bogdana Planića.

„Jasno je da ne želimo da pojačavamo rivale u Srbiji i to je suština cele priče. Za želju Partizana da angažuje Aleksandra Paločevića kao i za nameru Zvezde za Dejana Melega i Bogdana Planića, saznali smo iz novina. Nije bilo kontakata, zasada, a ne verujem da bi Zvezda i Partizan, kao naši najtrofejniji i ozbiljni klubovi „zaobišli“ razgovor sa našom upravom u vezi sa igračima. Ipak je kod nas najbitniji gospodski odnos i sportska kultura a sve ostalo na drugom mestu“, predočio je za Novosti Dušan Mijić, predsednik Upravnog odbora kluba sa Karađorđa.

