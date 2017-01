PAO pao, ali se i digao: Efes izgubio dobijenu utakmicu

Meč rešen posle produžetka - 92:81

Bila je ovo utakmica u kojoj je Anadolu Efes bio na korak od pobede nad Panatinaikosom u gostima, ali je ključni momenat bio faul nad Majkom Džejmson na četiri sekunde do kraja kojim su Zeleni došli do produžetka, ali i na kraju i do pobede od 92:81. A, pitanje je da li je to bio faul za tri slobodna bacanja...

PAO je bolje otvorio utakmicu i već posle 10 minuta igre vodio je s osam razlike. Tu prednost gosti su istopili u trećoj deonici, a u poslednjih 10 minuta igralo se koš za koš s tim što su Zeleni imali inicijativu.

Na dva minuta pre kraja Efes je vodio s jednim poenom razlike, a onda je Singlton ukrao loptu i zakucao. Potom je usledila paljba trojki, a potom je Derik Braun pogodio lepu dvojku sa poludistance i doveo goste u prednost od 68:65 na 10 sekundi pre kraja.

Potom se ušlo u neizvesnu završnicu, Džejms je pogodio penale. Efesu je ostalo četiri sekunde, loptu su uhvatili domaći, ali je Džejms promašio šut sa polovine terena.

Kada se već ušlo u produžetak bilo je jasno da su šanse domaćeg tima drastično porasle, a odmah na startu produžetka se i videlo. Dva brza koša, trojka Riversa i Kenija Gebrijela i PAO je već bio blizu pobede.

Do koje je na kraju i došao.

Najefikasniji u domaćem timu bio je Kej Si Rivers sa 23 poena, a sa druge strane Tomas Ertel je dao 15 poena.

EVROLIGA, 17. KOLO

Četvrtak:

Uniks - Bamberg 63:58

/Lengford 27 - Strelnijeks 13/

Darušafaka - Baskonija 98:89

/Bertans 29 - Hanga 19/

Crvena zvezda - Fenerbahče 75:73

/Kuzmić 21 - Judo 16/

Barselona - Olimpijakos 67:69

/Koponen 16 - Printezis 16/

Petak:

CSKA - Olimpija Milano 101:64

/De Kolo 22 - Mačvan 19/

Galatasaraj - Žalgiris 87:79

/Fitipaldi 21 - Motum 18/

Panatinaikos - Anadolu Efes posle produžetka 92:81 (70:70 u regularnom delu)

/Rivers 23 - Ertel 15/

Real Madrid - Makabi Tel Aviv 80:75

/Fernandez 14 - Rud 18, Gaudlok 18/

