Parazit Donaruma preko noći postao najbolji golman na svetu, Kutrone srušio Inter (VIDEO)

Nije bilo golova kao na nekim ranijim sudarima, Mauro Ikardi se nije ni pojavio na travi San Sira, na drugoj strani Suso, iako opet prilično motivisan protiv gradskog rivala, nije imao tu sreću da da nastavi da rešeta mrežu Nerazura. Ali Derbi dela Madonina jednostavno ne može da prođe bez dobre priče, a ovu večerašnju ispisao je Antonio Donaruma. U očima Milanovih navijača parazit koji na ime mlađeg brata Đanluiđija u Milanu uglavnom sedi na klupi za godišnju platu od 1.000.000 evra, stariji brat Donaruma večeras je dočekao svojih pet minuta. Milan je golom Patrika Kutronea u produžetku stigao do pobede nad Interom od 1:0 i polufinala Kopa Italije, a Donaruma do toga da se po društvenim mrežama u šali obrće pitanje: zašto pobogu Rosoneri njegovog brata plaćaju čak 6.000.000 samo da bi dizao atmosferu na treninzima i klupi za rezerve?!

Jer o Donaruminom debiju u najtežoj utakmici koju možeš da igraš kao igrač Milana mogao bi film da se snimi. Pod broj jedan on nije ni trebalo da bude tu. Štaviše, nije trebalo da bude ni u protokolu. Ali jutros se povredio Điđi Donaruma, na zagrevanju i Marko Storari, navijači Rosonera su već počeli da psuju sudbinu i upravu kluba što je poklekla pred ultimatumima Mina Rajole i za trećeg golmana postavila Antonija.

I onda još jedan udarac težak za Donarumu - autogol već u 23. minutu utakmice! Srećom po 27-godišnjeg golmana poništen sudijskom odlukom posle pregledanja snimka i Interove proslave pogotka. Andrea Ranokija jeste bio u ofsajdu i smetao, iako nije dirao loptu.

Ali onda trenutak koji je sve promenio. Žoao Mario je imao ubedljivo najbolju priliku za Inter. Na ovom nivou takva se jednostavno ne sme propustiti. Bio je sam kao duh na pet metara od gola. Mogao je da bira gde će da pošalje loptu. Poslao ju je pravo na Donaruminu nogu! Sreća da, ali ne oduzima to Antoniju na dobroj anticipaciji, refleksu. Uradio je sve što je bilo do njega. Kad je tako ume i Fortuna da pogleda.

Donnarumma to the rescue, tbh he has done alright so far #MilanInter #CoppaItalia pic.twitter.com/mUB0NqfiHc