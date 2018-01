Pare nisu problem, para nema!

Ko nema novca za hotel i mora da spava u autubusu? Ko je osvojio titulu, a ne prima platu? Ko nema za deterdžent i hranu, a ko je pred bankrotom, iako mu je vlasnik buržuj? Kako izgleda španska sapunica na bugarski način? Kome odlazi glavni sponzor?

Nije novac najvažniji na svetu, ali je nužno zlo, pogotovo u biznisu, a sport se u njega odavno pretvorio. Skoro svakodnevno čitamo o "bezobraznim" ponudama Pari Sen Žermena, Real Madrida, Mančester Sitija i ostalih moćnika, ali šta ćemo sa onima koji sklapaju kraj sa krajem? Možda na prvi pogled nisu toliko atraktivni jer se oko njih ne vrti ogromna lova (sem ako nije reč o dugovima), no gotovo svako od njih ima neku svoju priču, što ih čini daleko zanimljivijim i živopisnijim od bogatih klubova u kojima je sve pod konac. Neke sudbine su tragične, neke tragikomične... Naravno, reč je o kolektivima u kojima vlada kriza u pravom smislu te reči, odnosno u kojima vlada borba za goli život. Utefterite negde imena ovih timova, možda zatreba kada uz kaficu budete sastavljali tiket jer sigurno nije lako igrati na prazan stomak, a to i te kako ume da se odrazi na teren.

Pa, da počnemo...

AMIJEN (Hokej, Francuska 1)

Besparica je sinonim, logično, za siromašne zemlje, tako da je možda malo čudno što ovaj primer dolazi iz Francuske. Doduše, nije reč o fudbalu, već o hokeju. I ono malo ovog sporta što je popularno na našem podneblju uglavnom se odnosi na NHL, ali sledeća priča je u svakom slučaju vredna pažnje... Situacija u Amijenu je prilično alarmantna, jer je klub sa severa Francuske u ozbiljnoj finansijskoj krizi. Čelnici Gotičara, kako glasi nadimak ove ekipe, često nemaju para za hotelski smeštaj, pa hokejaši kada idu na gostovanja - verovali ili ne - spavaju u autobusima. Takođe, igrači sami snose troškove za putovanja, opremu i ostale prateće stvari, a samo oni najverniji navijači (njih u proseku oko 2.000) i dalje redovno dolaze na utakmice u dvoranu ovog tima - Koloseum. Predsednik Amijena Pol Lotelije otkrio je tamošnjim medijima da se klub bori sa minusom od 100.000 evra te da će 30 odsto sume od privremenog budžeta od 2.000.000 evra otići na plate. Amijen je otvoren za saradnju sa novim investitorima, ali zainteresovanih kandidata nema, štaviše svi od ovog kluba beže kao đavo od krsta. U Amijenu su svesni da će samo dobrim rezultatima privući neke krupnije zverke, a, bogami, u kakvoj se žabokrečini nalaze, još i dobro stoje na tabeli. Hokejaši Amijena su kvalitetnim partijama izborili mesto u gornjem delu, plej-of je izgledan, nedavno su potukli lidera Grenobl... Amijen je, izgleda, očvrsnuo od silnih nevolja. To je karakter! Nego, koliko još može da izdrži mašinerija bez "goriva"? Sigurno ne dugo.

ARNET GARDENS (Fudbal, Jamajka 1)

Jamajkanska Premijer liga je, kao i sama Jamajka, zaista posebna, interesantna, napeta, šarena... I puna kontradiktornosti! Arnet Gardens je aktuelni šampion, odlično gura i u novoj sezoni, ima velike izglede da odbrani titulu i ništa tu ne bi bilo čudno da igrači - ne primaju plate! Fudbaleri Arnet Gardensa su nekoliko nedelja bili u štrajku jer nisu dobili naknade za novembar i odbijali su da treniraju. Niko od klupskih čelnika nedeljama nije želeo da priča za medije na ovu temu, ali je sredinom decembra predsednik kluba Patrik Roberts organizovao sastanak sa igračima i izgladio stvari. Tamošnji mediji pišu da nije prvi put da se ovo događa. Zamislite šta će da bude ako još jednom ne kapne lova na vreme? Nešto nam govori da nije baš sve tako bajno kao što tvrdi Roberts. Nije slučajno što je ovaj tim od navodnog izglađivanja stvari nanizao tri remija i spao na drugo mesto. Štrajk, neredovni treninzi, nesređena glava, a možda su igrači i dalje u nekoj vrsti tihog protesta. Ko zna. Sve ima svoje.

GAZIJANTEP (Fudbal, Turska 2)

Najgori napad, najgora odbrana, tek četiri osvojena boda, sankcije Saveza... Rečju - katastrofa. Ipak, očajni rezultati Gazijantepa i te kako imaju objašnjenje. O čemu se radi? Gradske strukture koje su ujedno osnivači i finansijeri Gazijantepa digle su ruke od sporta u tom gradu, pa su i istom sosu sve sekcije, među njima i fudbal i košarka... Gazijantep je nekada bio stabilan prvoligaš, ali finansijski problemi su zbog raznoraznih dugova u ovom trenutku nikad veći. Košarkaški klub se pak takmiči u Ligi šampiona (u kojoj, ruku na srce, ne blista), a lokalni mediji se pitaju zašto se i igra pod obručima pušta niz vodu kada je jedina svetla tačka grada. Naravno, iz perspektive fudbalske sekcije. Pitanje je, čini se, apsolutno na mestu. Predsednik fudbalskog kluba Huzejfe Durmaz poziva navijače da dolaze na stadion, baš sada kada je najteže.

"Ne zaboravimo da je Gazijantep gradski brend. Navijači su nam potrebniji više nego ikad", rekao je Durmaz.

Prvi čovek Gazijantepa poznat je kao tip koji voli klub, ali od ljubavi se u biznisu ne živi, a fudbal je odavno upravo to - obrt novca i arena u kojoj jači proždire slabijeg. Turski mediji pišu da Gazijantep duguje 30.000.000 dolara i da je za potpunu revitalizaciju kluba potrebno 10.000.000 više. Pominjale su se i cifre od 113.000.000 minusa, ali ko će sve pohvatati te mutljavine i kombinacije. Videćemo šta će od svega ispasti, a suština je - samo protiv Gazijantepa...

VIČENCA (Fudbal, Italija 3 B)

Fudbalski klub Modena ugašen je nakon 105 godina postojanja, a nije nerealno da u budućnosti sličnu sudbinu dožive još neki timovi, kao što je na primer Vičenca. Fudbaleri mesecima ne primaju plate, pa su bili primorani da makar priprete štrajkom, što je prestravilo navijače i čelnike ovog kluba upravo zbog nedavnog Modeninog slučaja. Naravno da niko ne bi voleo da se to dogodi, ali od praznih obećanja se ne živi. Vodeći ljudi Vičence ovih dana održavaju sastanke kako bi pronašli optimalno rešenje, no ono zasad nije ni na vidiku. Najčešće se dosad oko kupovine Vičence pominjao Fabio Sanfilipo, koji i da uzme Vičencu pod svoje, neće moći nešto mnogo da pomogne. Lokalni mediji pišu da će Sanfilipo - ukoliko dođe - biti samo privremeno rešenje. Nije reč o moćnom čoveku i za mnoge je nepoznanica ko stoji iza njega i zašto se baš on najviše pominje kao novi prvi čovek kluba. Pojavile su se informacije da je Fabio već odustao od čitave priče, ali izgleda da će se više znati u narednom periodu. Jedino je sigurno da će igračima biti isplaćene naknade do 10. januara. Italijanski mediji već neko vreme bruje o tome kako je neophodna reforma sistema, jer će u budućnosti biti sve više ovakvih slučajeva. Ukoliko se nešto ne reši nabolje, slobodno gađajte protiv Vičence, koja se ionako bori za opstanak u svom rangu. Postoji realna mogućnost da ovaj tim ni ne završi sezonu... Tuga.

ISTRA (Fudbal, Hrvatska 1)

Hrvatski klub se bukvalno raspada. Trener ovog tima Darko Raić Sudar otkrio je novinarima kako mu je nekolicina fudbalera otvoreno priznala da će posle nedavnog okršaja sa Hajdukom zabataliti igranje za Istru, a bilo je pitanje da li će neki izaći uopšte na teren. Ipak su na kraju odlučili da igraju i da daju sve od sebe zbog kluba i navijača. Igrači dugo nisu primali platu.

"Nisam mogao da verujem da u profesionalnom fudbalu igrač može da ima ovakve probleme. Dve nedelje smo trenirali na veštačkoj travi jer klub nema novca da iznajmi autobus koji bi nas odveo na pet kilometara udaljeni teren, a igrači nemaju ni za deterdžent da operu opremu, a kamoli za gorivo da se sami voze. U klubu ne postoji niko od Uprave, ni sa kim ne možete ni da razgovarate. Jedini uz nas je trener, kojem treba da skinemo kapu. On se jedini bori, moli restorane da prime igrače da nešto konkretno pojedu. Verujte, mnogi bi bez toga bili gladni. Ako se ovako nastavi, ne znam ko će uopšte ostati u klubu. U zimskom roku sigurno će većina potražiti novu sredinu, jer se u ovakvim uslovima ne može ni živeti, a kamoli igrati fudbal", posvedočio je fudbaler Istre Sandro Gotal.

Austrijski menadžer Edvard Bruner trebalo je da kupi ovog pulskog prvoligaša. Klub ga je čekao do krajnjeg roka, ali Austrijanac nije platio. Zato se Istra okrenula švajcarsko-francuskoj poslovnoj grupaciji koja je takođe pokazala interes za kupovinu, a poslednja u nizu je neverovatna informacija da je gradonačelnik Pule Boris Miletić ponudio Milanu Mandariću da kupi Istru za 13 centi, odnosno 15 dinara?! Ipak, srpski biznismen bi na svoju grbaču preuzeo i dugovanja kluba koja su sve samo ne mala, a reč je o 1.700.000 evra. Inače, nisu fudbaleri jedini koji su nezadovoljni. Navijači su uleteli u Istrinu svlačionicu i napali predsednikovog sina koji je tokom leta "pojačao" konkurenciju u timu.

RUBIN (Fudbal, Rusija 1)

Klub iz Kazanja ophrvan je finansijskim problemima, mnogo novca je uloženo u renoviranje tima na početku sezone 2016/2017, rezultati su izostali, posledično tome kasne i plate. Informacije iz Rusije kažu da igrači četiri i kusur meseca nisu dobili prinadležnosti, te da ukupna dugovanja iznose preko 11.000.000 evra. Ruskoj javnosti nikako nije jasno kako je došlo skoro do samog bankrota kluba, s obzirom da se na čelu Rubina nalazi Radik Šaimijev, 88. najbogatiji čovek u državi i suvlasnik kompanije TAIF koja je glavna u Tatarstanu za gas i petrohemiju. Mediji spekulišu da Uprava na ovaj način želi da se reši skupocenih stranaca Aleksa Songa, Jana M'Vile, Maksima Lestijena i Rubena Ročine. Prvi prima 3.000.000-4.000.000 godišnje, drugi 3.000.000, a poslednja dvojica po 1.500.000-2.000.000 evra. Sveukupno na njihove plate i još ponekog stranca odlazi 15.000.000-17.000.000, što nikako nije isplativo jer neki od pečalbara ne prave traženu razliku i više su na klupi nego na terenu. Bilo je najavljeno da će navijačima, u znak zahvalnosti za podršku timu, u poslednjem meču na Kazanj areni u 2017. biti deljene bespletne šoljice šaja. Da se zagreju. A bilo im je sigurno i toplo oko srca, pošto je savladan SKA (3:1). Tek šesta Rubinova pobeda u 20 kola...

ARECO (Fudbal, Italija 3 A)

I Arecu preti Modenina sudbina. I ovde je slično kao u Vičenci, a koliko je đavo odneo šalu svedoči činjenica da će ih najpoznatija brada italijanskog fudbala Davide Moskardeli verovatno napustiti. Situacija je komplikovana, para nema, a razumljivo da nema strpljenja za prazne priče... Svetlo na kraju tunela mogao bi da bude Marko Mateoni, koji je odlučan da ulaže u Areco. Ako se sve kockice slože, toskanski klub mogao bi da dobije novog vlasnika, ali teško je očekivati da će sve preko noći da se promeni, a i svi znamo da su svi pri dolasku na neku poziciju jaki na rečima. Ruku na srce, Mateoni ima njuh za biznis, pa možda u nekoj daljoj budućnosti uspe da uradi nešto konkretno. Angažovan je u 13 kompanija koje su usko povezane sa nekretninama, velnes centrima, arhitekturom, konsaltingom... Prošlog leta osnovao je novinski list Il Giornale d'Italia, a vlasnik je i italijanske televizijske mreže koja emituje 140 satelitskih kanala u Italiji i Evropi.

"Ukoliko preuzmem klub, nema potrebe da navijači brinu. To sam im i rekao jer mi mnogi ne veruju. Bilo bi razloga za brigu da planiram da uzmem klub pod drugom svojom firmom, ali pošto bih to uradio preko najveće i najbitnije Mateoni Grupe, nema nikakvog razloga za strah. Vlasnica 90 odsto procenata akcija ove firme je moja ćerka, deset odsto pripada meni, a kada za dve godine postane punoletan, moj sin će uzeti pola sestrinih akcija. Ako postanem predsednik, 20 odsto vremena posvetiću fudbalu, ostatak isključivo biznisu", poručio je Mateoni. Videćemo kakav je na delima...

LOKOMOTIV PLOVDIV (Fudbal, Bugarska 1)

Španska serija na bugarski način! Kriza na svim nivoima u Lokomotivu iz Plovdiva! Neredovne plate, prodaja kluba, prazna obećanja, (ne)ozbiljni kandidati za kupovinu, optužbe... Rečju - anarhija! Ništa neočekivano za "prosečnog" bugarskog prvoligaša, inače šampiona iz 2004. godine. Prva nešto jača vest stigla je iz svlačionice, odnosno sa treninga, kada je miljenik navijača Paulo Teles napustio trening uoči meča protiv Ludogoreca zbog čega se nije našao u protokolu i od kada se nalazi u nemilosti bosanskohercegovačkog trenera Bruna Akrapovića. Novu epizodu ove sapunice režirali su navijači. Italijanski biznismen sa prebivalištem u Sofiji Benedeto Mančini navodno je zakazao konferenciju za medije i kada su svi pomislili da će plovdivski prvoligaš ugledati svetlo na kraju tunela, usledila su "prazna" obećanja. Očigledno da Mančini hoće da umeša prste u bugarski fudbal, pošto je letos želeo da otkupi deset odsto Levskog iz Sofije, ali je odustao zbog duga od 680.000 evra. Međutim, do danas nisu stigli "papir i pečat" da Italijan zaista želi da postane prvi čovek Lokomotiva. I, naravno, ponovo problem! Bizarno, da bizarnije ne može da bude. Dvojici zaposlenih u kompleksu "Lokomotiv" (direktoru i čoveku zaduženom za očitavanje karata) uručen je otkaz zbog toga što su Benedeta Mančinija pustili da uđe, a da ne plati?! Stadion je, prema navodima tamošnjih medija, i dalje u vlasništvu opštine, povlašćenih nema i ulaz mora da se plati dva leva (jedan evro).

HOKS BEJ JUNAJTED (Fudbal, Novi Zeland 1)

Daleko od toga da je novozelandski fudbal atraktivan, ali imajte na umu ovaj klub, ukoliko odlučite da popunite tiket parom iz pomenute lige. Hoks Bej Junajted je na početku sezone bio neporažen, nalazio se u gornjem delu tabele, ali je nastavio sa oscilacijama tako karakterističnim za njega. Sve to ima mnogo dublji razlog - pre tri godine glavni finansijer kluba digao je sidro, rešio da zaplovi u neke druge vode, što se očito odražava na teren. Hoks Bej Junajted je čas gore, čas dole, a posle solidnog početka usledio je strmoglavi pad. Dakle, verovatno se isplati igrati protiv ovog kluba. Utefterite to negde...

ETINGER (Košarka, Nemačka 1)

Za kraj priča iz igre pod obručima. Etinger Braueraj, kako glasi pun naziv ovog kluba, nalazi se pod kapom porodične fabrike koja se bavi proizvodnjom piva. Etinger je jedan od najjačih u svojoj oblasti, ali u sportu baš i ne ide, iako su plate redovne i sa te strane nema problema. O čemu se radi? Bivši predsednik Etinger pivare ostavio je firmu naslednicima, ali njihov entuzijazam za sport polako se gasi, na sve to nadovezuje se i zakup hale koji na godišnjem nivou košta oko 500.000 evra, tako da prognoze nisu nimalo optimistične. Pritom, postoje nesuglasice u porodici oko toga da li treba više ulagati u klub ili ne. Pivara će po svemu sudeći izaći iz kluba. Burni dani pred Etingerom - ili Gotom , kako glasi jedan od naziva kluba - što se očito odražava i na rezultate. Etinger (za koji inače nastupa srpski reprezentativac Sava Lešić) je nakon 16 kola skupio tek osam bodova i ni ne čini se da će se u budućnosti išta promeniti nabolje, pošto ostaje bez sponzora...

PIŠE: Nemanja Banović

(FOTO: Shutterstock, Facebook)