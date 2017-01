Parma vraća izgubljenog sina Đilardina?

Ovaj, sada 34-godišnji fudbaler, će po svemu sudeći napustiti Empoli

Italijanski mediji javljaju - Alberto Đilardino će napustiti Empoli ove zime. On ima ugovor do 2018. godine, ali po svemu sudeći on će promeniti dres. Zainteresovanih ima - tu su Peskara, Kjevo, Bolonja, ali i Parma!

Da, dobro ste pročitali. Klub koji je sada u trećoj ligi, ali se polako vraća na staze stare slave, obnavlja iz korena, a sigurno da bi mu na tom putu dosta pomogao Đilardino koji je nosio dres Parme od 2002. do 2005. godine.

Parmi trenutno najviše problema pravi Bolonja koja je ozbiljno u igri, dok su Kjevo, a posebno Peksara manje pretnje.

Peskara je prvo želela Filipa Đorđevića koji je odbio da pređe, pa je sada želja Aleksandar Pešić, srpski fudbaler koji igra u Atalanti. Pregovara se o pozajmici.

Kako bilo, postoji šansa da 34-godišnji Đilardino pređe u Parmu. To bi zaista bio poseban transfer.

