Partizan bez šefa na Čairu

Marko Nikolić suspendovan za gostovanje kod Radničkog

Veličina slova A A A

Vanredna sednica Disciplinske komisije FSS koja se obično sastaje četvrtkom. Ali kako se pretposlednje, 36. kolo igra već u sredu disciplinci su poranili. I prema informacijama Večernjih novosti odlučili da Marko Nikolić neće moći da vodi Partizan na gostovanju kod Radničkog iz Niša zbog crvenog kartona zarađenog u subotnjem preokretu protiv Voždovca.

Podsetimo, glavni sudija susreta u Humskoj Dragan Čolović isključio je Nikolića na intervenciju četvrtog arbitra Zorana Širokog, koji će, paradoksalno, deliti pravdu crno-belima na Čairu.

Zanimljivo, Nikolić je isključen i u avgustovskom okršaju sa Radom, ali tada je normalno vodio ekipu na gostovanju kod Borca, pa i potom u večitom derbiju. Ovaj put se nije izvukao, pošto je delegat Aleksandar Grdinić u izveštaju sa utakmice, navode dalje Novosti, naveo da je sudiju nazvao "pogrdnim izrazom".

Bilo kako, neprijatna vest za crno-bele i posebno Nikolića, koji je posle meča sa Voždovcem izjavio da ne očekuje da će biti kažnjen već za okršaj sa Radnički.

"Ne znam ni kada će se sastajati ta komisija, ne verujem da će biti pre ove sledeće utakmice. A iskreno, ne vidim ni jedan razlog za to isključenje. Nije to ni tema. Treba čestitati igračima, oni su došli na dva koraka do titule, oni neka budu tema", rekao je Nikolić.

Disiplinska komisija FSS je, inače, donela i odluku povodom tuče na utakmici Novog Pazara i Borca. Suspenzijom je kažnjen samo pomoćni trener Pazaraca Saudin Huseinović.