Partizan čeka Kembela! (VIDEO)

Crno-beli opet krenuli po američkog centra...

Partizan je ponovo krenuo po Amerikanca Antonio Kembela! Uvidevši tokom pripremnog perioda da Đoko Šalić i Obrad Tomić ne mogu da odgovore svim zahtevima i koncepciji Miroslava Mute Nikolića, crno-beli su se bacili u potragu za novim centrom.

Podsetimo, ime ovog 22-godišnjeg momka sa univerziteta Ohajo već se dovodilo u vezu sa najtrofejnijim srpskim klubom, ali tada se odustalo od te ideje jer Kembel nikako nije uspevao da zaleči povredu stopala koju je dugo vukao.

Kako je je u tom pogledu napravljen određeni napredak, Beograđani su obnovili interesovanje što je za MOZZART Sport potvrdio sportski direktor Dragan Todorić.

"Da, tačno je da je Kembel opet u igri. Čekamo izveštaj lekara pošto je imao problem s povredom u prethodnom periodu. Definitivno ćemo znati sledeće nedelje".

Antonio Kembel je po prirodi krilni centar, visok je 2,06, ali zahvaljujući velikoj snazi može da se nosi pod košem i s višima od sebe. Ovog leta nadao se da bi ga neko mogao izabrati na draftu, no to se ipak nije dogodilo, pa će do NBA lige pokušati zaobilaznim putem - kaljenjem u Evropi.