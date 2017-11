Partizan i UEFA: Maliciozno i zlonamerno

„Postavlja se pitanje da li određeni pojedinci unutar UEFA imaju određene tendencije na našim utakmicama“, kaže potpredsednik crno-belih, Vladimir Vuletić, najavljujući da će se klub do petka izjasniti po prijavi delegata iz Češke

Delegat je prijavio, Disciplinska komisija pokrenula postupak, a Partizan se ponovo našao na tapetu UEFA. Treći put ove sezone.

U prethodna dva slučaja, usled incidenata na susretima sa Budućnosti i Olimpijakosom, u kvalifikacijama za Ligu šampiona, već je platio skupu cenu. Morao je dva meča da igra praznim tribinama i da iz kase izdvoji 160.000 evra, a sad mu opet preti kazna, zbog dešavanja na meču sa Jang Bojsom, kad je obezeđen plasman u nokaut fazu Lige Evrope.

Delegat iz Češke, Ubijas Emil zamerio je crno-belima na organizaciji i takstativno naveo sledeće:

- utrčavanje na teren;

- upotreba pirotehnike;

- rasističko ponašanje;

- neodgovarajuće ponašanje navijača (upotreba razglasa);

- blokirani (zakrčeni) ulazi na tribinama;

- neakreditovani novinari na terenu.

Zato su u Humskoj zabrinuti kakva će biti sankcija ovoga puta (nadaju se samo novčana), jer se nalaze pod uslovom kaznom u trajanju od dve godine

„Odbor za etičku i rasnu netrpeljivost UEFA je cenio izveštaj delegata koji je stigao u UEFA i dao nam rok šest radnih dana da se o tome izjasnimo. Kao i o izveštaju organizacije FARE. Mi smo ovo već iskusili i ovo pokazuje određenu tendenciju. Do petka ćemo se svakako izjasniti, posle toga sledi odluka, a potom postoji drugostepeni postupak pred Žalbenim većem“, predočio je dr Vladimir Vuletić, potpredsednik crno-belih u intervjuu za klupsku televiziju.

Uefin postupak protiv večitih: Rasizam ili Mladić? Na udaru i “nimalo diplomatski“ Zenit

Vazura: Neće nas izbaciti iz Evrope!

Profesor Rimskog prva na Pravnom fakultetu u Beogradu rekao je da je „neizvesno prognozirati da li će Partizan prvu utakmicu u šesnaestini finala Lige Evrope dočekati pred svojim navijačima, jer izvesnu otežavajuću okolnost čini uslovna kazna, a to je automatska odluka da Partizan igra pred praznim stadionom ako se na utakmici čuje nekakav rasni povik ili bude neka poruka na transparentu“.

„Ovde bi trebalo analizirati kakav je obim klupske odgovornosti. Zamislimo redara ili redare, koji se suočavaju sa unošenjem određenih navijačkih rekvizita. Zaduženi su da spreče pirotehniku, oštre predmete, sve transparente koji su rasistički i koji bi ukazivali na rasizam. I sad taj redar posmatra ulazak navijača, unosi se transparent „Nek’ je tvojoj majci hvala“, unose se fotografije pokojnih navijača Aleksandra Stankovića, Antića... Koji to um može da prespoji i poveže te tačke u trenutku i da kaže da je ovo tendenciozno smišljeno da se oda počast Ratku Mladiću. To nije pitanje obrazovanja, to je pitanje snoviđenja - da neko dobije viziju da je reč o takvoj nameri“.

Najveću zabunu čine reči koje je delegat UEFA upotrebio u izveštaju. Koristio je pojam „rasizam“, iako je svima koji su bili na stadionu u četvrtak 23. novembra jasno da skandiranje „Živela Kraljevina Srbija“ ne može da se okarakteriše na taj način.

„Dolazimo do novog nivoa malicioznosti. Delegat povezuje pesmu „Nek’ je tvojoj majci hvala“ sa standardnim navijačkim pokličem. Na svakoj utakmici reprezentacije Srbije, na svakoj, bez izuzetka, peva se i viče: „Živela, živela, Kraljevina Srbija“. To svi navijači pevaju. Dovoditi u vezu tu pesmu sa bilo kakvim odavanjem pošte nekakvoj zločinačkoj nameri, odavanju pošte genocidnim namerama je najblaže rečeno izuzetno zlonamerno i maliciozno. Ta Kraljevina Srbija nije „Velika Srbija“, kako se želi prikazati, ta Kraljevina Srbija je površinski bila najmanja u svojoj istoriji, nije imala ništa što danas ima. Ali, bila je sila pobednica u Prvom svetskom ratu i nije bila na strani Austrougarske, niti je ikada bila na strani fašizma ili nacizma“.

Sažimajući ovaj problem, Vladimir Vuletić je objasnio da je poenta u tome što UEFA tretira crno-bele kao ponavljače, odnosno što se iste ili slične pojave nalaze u izveštajima delegata sezonama unazad.

„Morate da imate jednake aršine u jednakim slučajevima. Nebitno je da li je reč o švajcarskom huliganu, srpskom huliganu, hrvatskom huliganu ili islandskom huliganu. Huligan je huligan. Ovde nemamo huligana. Nije zapaljeno 30 baklji u poluvremenu. Imamo dve petarde i ako treba odgovaraćemo za to. Postavlja se pitanje da li određeni pojedinci unutar UEFA imaju određene tendencije na utakmicama Partizana. Da, Partizan ima lošu reputaciju. Nama je najveća zamerka bio recidivizam, povratništvo, višestruko povratništvo. Ovde, ipak, ne vidim da je ovde reč o povratništvu, ne vidim BIĆE DELA, to je poenta“, dodao je potpredsednik Partizana.

(FOTO: Star sport)