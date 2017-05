Partizan kao Feniks! Od minus 16 u trećoj do ubitačne poslednje četvrtine

Mega bila blizu iznenađenja, ali je tim Aleksandra Džikića slavio s 84:79

Kada igra Partizan - nema predaje. Gubili su crno-beli 16 poena razlike u 3. četvrtini na gostovanju Mega Leksu, ušli u poslednju deonicu sa 13 poena u minusu, ali su se ponovo digli poput Feniksa i slavili na gostovanju s 84:79. Rezultat poslednje četvrtine bio je 30:12 u korist Partizana.

Sve se rešavalo u poslednjih pet minuta kada su obe ekipe ostale bez prvih plejmejkera zbog pet ličnih grešaka. Na jednoj strani isključen je Vil Hečer koji je nosio Partizan sa 17 poena, na drugoj Nikola Rebić koji je pružio solidnu partiju.

Partizan je sve vreme gubio, a do prednosti u završnici došao tek na nešto više od dva minuta u igri poenima Ratkovice sa linije za slobodna bacanja. Marinković je povećao s penala, a gostima je pomogla i tehnička greška Dejana Milojevića. Posle toga domaćinu nije bilo povratka.

Partizan je bolje započeo meč i može se reći da je držao sve pod kontrolom sve do drugog dela druge deonice kada je Mega počela da dolazi do ravnoteže, a na kraju prvog poluvremena i do prednosti.

Tim iz Beograda bio presečen i povredom Stefana Pota koji je baš jezivo izvrnuo nogu pred kraj prvog poluvremena. A Mega je u drugih 20 minuta ušla s baš dosta energije. Pogodio je trojke domaćin, Spasojević i Rebić su se raspucali i Mega je otišla na 16 razlike. Džikić je u tim momentima bio baš ljut.

Mega je u drugom poluvremenu uspela da zadrži Veličkovića unutra, a Kaba i Lešić su uspevali da drže konce u napadu. U tim momentima Hečer je dao trojku za smanjenje razlike ispod 10 poena i to je držalo crno-bele u igri koji su uspeli da se konsoliduju, ali samo na kratko jer su u poslednju deonicu ušli sa 13 poena zaostatka.

U poslednjih 10 minuta Partizan je pokazao da kod njega nema predaje. Igralo se sa kojim poenom više ili manje od 10 razlike, a Hečer je trojkom na sedam minuta pre kraja spustio na sedam razlike, a ubrzo još jednom spustio razliku na četiri poena.

On je na pet minuta pre kraja utakmice morao van terena zbog 5. faula, a isto je bilo i sa Nikolom Rebićem.

Tako se ušlo u veoma neizvesnu završnicu. Jaramaz je iskrenuo zglob i izašao iz igre, a Partizan prvi put poveo na više od dva minuta igre do kraja.

I do kraja meča uspeo da izađe kao pobednik ovog nezgodnog meča sa par lakih koševa i posle grešaka domaćeg tima u odbrani.

Partizan se provukao danas.

MEGA LEKS - PARTIZAN 79:84 (19:27, 24:14, 24:13, 12:30)

Dvorana Pinki, 1.500 gledalaca

Sudije: Jovčić, Glišić, Jevtović

MEGA LEKS: Mušidi 3, Rebić 12, Lešić 11, Čarapić, Jaramaz 2, Spasojević 6, Kaba 9, Čančar 12, Simeunović 15, Novak 9, Kapetanović, Samardžiski

PARTIZAN: Ratkovica 12, Vrabac 7, Marinković 9, Veličković 12, Majstorović 2, Birčević 12, Koprivica, Andrić 5, Hečer 17, Pot 4, Karahodžić, Luković 4

MOZZART SUPERLIGA - 7. KOLO

Petak:

FMP - Borac 83:61

/Apić 21 - Milovanović 13/

Vršac - Spartak 76:72

/Đerić 12 - Prlja 16/

Crvena zvezda - Dinamik 87:68

/Dženkins 18 - Bruks 18/

Mega Leks - Partizan 79:84

/Simeunović 15 - Hečer 17/

