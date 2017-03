Partizan: Ko to Terziću daje za pravo da utiče na nezavisnost institucija?

"Partizan snažno ističe podršku principima i institucijama, nezavisnosti i odgovornosti, naporima FSS koji, vidimo, nisu ni laki ni jednostavni. Mi pristupamo predstojećem derbiju sa dobrom verom i poverenjem", navode iz Humske

Fudbalski klub Partizan postavio je javno pitanje ko to daje za pravo genralnom direktoru Crvene zvezde Zvezdanu Terziću da komentariise odluku Sudijske komisije o određivanju arbitara za 153. večiti derbi.

Terzić je juče reagovao, nezadovoljan zbog toga što je FSS umesto planiranog najboljeg srpskog sudije Milorada Mažića u poslednjem momentu odlučio da derbi poveri Maju Vujoviću.

"Ko to daje za pravo Zvezdanu Terziću da ponovo, skrivajući se iza tobož brige za pravdom, pokušava da utiče na nezavisnost institucija? Da li on to žali za vremenima kada su sportske institucije služile (samo)volji jednog čoveka, kada su sudije birane po želji samo jednog interesnog lobija? Partizan snažno ističe podršku principima i institucijama, nezavisnosti i odgovornosti, naporima FSS koji, vidimo, nisu ni laki ni jednostavni. Mi pristupamo predstojećem derbiju sa dobrom verom i poverenjem", navode iz Humske.

Kako se ističe, Partizan drži da su principi nezavisnosti i integriteta institucija temeljni uslovi uspešnog rada svih sportskih struktura.

"Poverenje u institucije i u kredibilnost autonomnog odlučivanja je tekovina pravne države koju FSS treba dosledno da sprovodi na čast i poštovanje svih učesnika u fudbalskom nadmetanju. Partizan je uvek poštovao sve odluke nadležnih struktura, budući da je pravnu sigurnost i zadovoljenje opštih interesa jedino moguće ostvariti ukoliko se sitnosopstvenički interesi podrede pravičnosti i nezavisnosti".

"Večiti derbi je dragocena institucija našeg fudbala. On počiva na tradiciji, međunarodnom ugledu i decenijama sticanom prestižu svih njegovih aktera. Derbi je ono važno što se mora sačuvati, a FŠ je te svoje društvene odgovornosti savršeno svestan. Međutim, neki sportski radnici u ime velikog sportskog rivala, a potpuno samovoljno i proizvoljno, nastoje da pravičnost i sigurnost podrede lošim namerama i zamućenim interesima", zaključuju iz Partizana.

