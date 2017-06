Partizan na konopcima! Čović, Radanov i Bolden doveli FMP na korak od finala (VIDEO)

Panteri slavili s 96:91 u dvorani Aleksandar Nikolić

FMP je nokautirao Partizan u hali Pionir. Panteri su pobedili sa 96:91 u veoma uzbudljivoj i neizvesnoj prvoj utakmici polufinala MOZZART Superligi i poveli sa 1:0 u seriji. Sada im nedostaje jedna pobeda da prvi put posle mnogo godina uđu u borbu za ovaj trofej.

Sledeća utakmica ove serije igra se u petak u Železniku, a jasno je da sa ovakvim pristupom u Partizanu nikako ne mogu da budu optimisti. Sa druge strane, ako FMP, a pre svih Čović, ponove dobru partiju, mogu realno da se nadaju plasmanu u finale.

Najefikasniji kod FMP-a bio je Čović sa 23 poena, dok je Veličković ubacio 27 za Partizan.

Partizan je odigrao najlošiju utakmicu u Superligi ove sezone i to baš onda kada nikako to nije smeo sebi da dozvoli, a protiv sebe je imao izuzetno raspoloženi i borbeni tim iz beogradskog predgrađa. Delovali su crno-beli odustno, na momente i malodušno. To se videlo u borbi za svaku ničiju loptu i svaki skok, pa i kod broja promašenih slobodnih bacanja.

Pritom, najbolji strelac Partizana ove sezone Vil Hečer delovao je totalno nezainteresovano u najvećem delu utakmice. Sušta suprotnost igrača koji je čupao ekipu svaki put do sada. I opet, da nije bilo kapitena Novice Veličkovića, crno-beli bi delovali kao grupa građana. A hodao je Partizan na ivici ambisa, pošto je FMP bio na plus 14 (76:62) u poslednjoj deonici. Vratio se serijom od 9:0 na minus pet, ali se onda razigrao talentovani Aleksa Radanov, uz odličnog Filipa Čovića. Realno, za više od toga Partizan nije imao snage, a pitanje i da li je zaslužio. U penal završnici gosti su uspeli da se odbrane i to je bilo to.

FMP je odškrinuo vrata velike pobede sjajnom igrom u trećoj deonici. Upravo u tim trenucima se razigrao Čović koji je u prvom delu manje-više bio bezopasan. Pored njega, standardno agresivan bio je Džona Bolden koji je stvarao ogromne probleme crno-belima. Inače, u jednom trenutku u ovom periodu delovalo je čak i da bi meč mogao da bude prekinut, kada su gledaoci nezadovoljni tehničkom greškom koja je dodeljena Ratkovici, krenuli da ubacuju predmete na teren.

Glavna odlika igre Partizana, pogotovo u prvom poluvremenu, bila je nervoza. Maltene, od prvog sudijskog podbacivanja, crno-beli su igrali sa nekom vrstom grča na licu. Nije ni čudo što su onda iz takvog stanja proizilazile greške i nesporazumi pre svega u odbrambenim postavkama.

FMP je, druge strane, došao prilično rasterećen, sa ciljem da proba da napravi iznenađenje. Dosta problema su u uvodnoj četvrtini Partizanu pravili Apić, Bolden i Radanov. Crno-beli ne samo da su slabo šutirali, već su dozvolili i da ih Panteri nadskaču u većem delu prvog poluvremena.

Jednostavno, domaćin je delovao kao da igra u totalnom kontra-ritmu, a stvari su počele da se menjaju tek kada je u igru ušao kapiten Novica Veličković. Kao što je to, uostalom, bio slučaj u najvećem delu sezone do sada. Iako ima 31 godinu, još jednom je pokazao da u sebi i dalje ima volje i žara da se baci za svaku loptu. Što sa nekim mlađima nije slučaj, pa bi morali ozbiljno da stave prst na čelo.

Bilo kako bilo, FMP je igrao prilično kvalitetno, pa je sredinom druge deonice došao i do velikih 10 poena prednosti (32:22). Đavo je već odneo šalu, pa je Veličković morao da zapne, počeo je u finišu prvog poluvremena da ga prati i Stefan Birčević i to se odmah odrazilo na rezultat. Crno-beli su prvi put poveli na utakmici u 20. minutu (38:37), a tri poena prednosti na kraju su, s obzirom na sve okolnosti i način na koji je igrao, delovali kao pravi bingo za Partizan.

I taman kada je onih 2.000 navijača koji su došli u Pionir da bodre Partizan očekivalo da crno-beli naprave totalni preokret i slome rivala, borbeni FMP je uzvratio udarac i to kako.

Poveo je s 1:0 u seriji.

PARTIZAN - FMP 91:96 (14:18, 26:19, 17:31, 34:28)

Hala Pionir

Gledalaca: 2.000

Sudije: Vojinović, Juras i Nikolić

PARTIZAN: Ratkovica 2, Vrabac 1, Jovanović, Marinković 10, Veličković 27, Majstorović 6, Birčević 19, Koprivica, Andrić 9, Hečer 11, Pot, Luković 6.

FMP: Radanov 16, Čović 23, Davidovac 6, Apić 9, Lazarević 7, Bursać, Šešlija 8, Kutlešić, Ljubičić 4, Radovanović 5, Ostin, Bolden 18.

PIŠE: Marko Protić