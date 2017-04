Partizan objavio snimak iz lože, fudbalska Srbija bruji (VIDEO)

Kao da ovo naše fudbalsko blato nije dovoljno široko. Da ga još malo produbimo, da se više zaglibimo...

Veličina slova A A A

Činjenica da predstavnici Vojvodine nisu sinoć dočekali kraj utakmice u Humskoj, te da su demostrativno napustili stadion Partizana zbog uvredljivog navijanja Grobara, nije ni izbliza podigla prašinu kao video klip koji će se pojaviti danas.

Naime, na Jutjub kanalu produkcijske kuće koja radi priloge za Fudbalski klub Partizan pojavio se video na kome se čuje glas čoveka koji kaže: "Zbog ove pesme ćemo pustiti Zvezdu, zbog ove pesme"...

Vojvodina: Naši navijači i igrači ginuli su za Srbiju dok neki nisu bili ni osnovani

Iz Partizana su se još sinoć oglasili ovim povodom, tvrdeći da se radi o čoveku iz ekspedicije Vojvodine čije ime ne znaju, dok u opisu ispod klipa na Jutjubu piše da je tu rečenicu izgovorio predsednik nadzornog odbora FK Vojvodina Dragoslav Vuković.

Vuković se oglasio u izjavi za Mondo:

"Ma njihove insinuacije me ne interesuju! Neka pričaju šta hoće! Ono je bilo organizovano navijanje, ne može niko da me ubedi u suprotno. Pevaju da smo ustaše i Mađari... Ponosno nosim srpsko ime i prezime, nosili su ih moj preci, a ako Bog da i moji će naslednici, a oni da nas tako etiketiraju. Izvinite, ko god da je sa one strane - ne interesuje me. Sram bilo rukovodstvo i beogradsku publiku. Da li očekujem kaznu? Kakva kazna može tu da bude?! To je elementarno nevaspitanje, nema tu kazne. Kako da vas neko kazni ako se rodite kao budala, već vas je Bog kaznio", ljutito je odbrusio Dragoslav Vuković.

Kao da srpsko fudbalsko blato nije dovoljno široko. Da ga još malo produbimo, da se više zaglibimo.

Crvena zvezda - Vojvodina, subota 29. april, videćemo šta nas još čeka...