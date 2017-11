Partizan okrenuo u Šapcu! Opet u finišu, opet penal (VIDEO)

Mačva bolja u prvom poluvremenu, crno-beli osvojili tri boda na strani - 3:1

Partizan - jedva. Opet. Kako u Zemunu, Čačku, tako i u Šapcu.

Za crno-beli je najvažnije da su neokrnjeni prošli pored Save, u meču koji je obeležio preokret u drugom poluvremenu i bodovi koji ekipi Miroslava Đukića garantuju mirnu pauzu, igra ispod proseka i kriterijuma aktuelnog prvaka i povici domaće publike „lopovi, lopovi“, zbog odluke Nenad Đokića da šest minuta pre kraja dosudi jedanaesterac za favorita, koji je kasnije trijumf učinio ubedljivijim nego što je zaslužio - 3:1 (0:1).

Arbitar iz Užica je odlučio da duel Igora Ristivojevića i Danila Pantića iz 84. minuta okarakteriše faulom domaćeg beka nad rezervistom crno-belih. Tokom večeri će se ovim povodom oglasiti stručna lica, kao i uvek u sličnim prilikama, međutim, publika u Šapcu smatra da su njihovi miljenici oštećeni, skandirali su protiv „čoveka u žutom“. Sve to nije omelo Sašu Ilića da sa 11 metara pogodi cilj i donese gostima petu pobedu u isto toliko utakmica između dve reprezentativne pauze.

Na ovu, iako je rezultatski sve pod konac, tim Miroslava Đukića odlazi sa brigama, jer štošta nije funkcionilalo u Partizanovoj igri. Možda zbog energetkse i mentalne potrošnje posle pobede nad Skenderbegom, možda zbog jačine rivala, ali je kao i u prethodne tri runde favorit morao da čeka do finiša ne bi li obradovao Grobare.

Pred oko 9.000 gledalaca na stadionu kraj Save buđenje zvaničnog šampiona države nagovestio je Leandre Tavamba, početkom drugog dela, tako što je iskoristio jedan od retko dobrih centaršuteva Miroslava Vulićevića s desnog boka. Tako se iskupio za neshvatljiv propust iz finiša prvog, morao je da pogodi cilj u situaciji „jedan na jedan“ sa golmanom Nenadom Filipovićem.

Bio je to 12. pogodak Kamerunaca od početka sezone, međutim, to i gorepomenuta akcija bili su jedino vredno pomena u ofanzivnom delu gostujuće ekipe skoro 80 minuta, koja je imala dosta nevolja da iz „otvorene“ igre, u polju, napravi višak ili da razvije smislenu akciju koja bi mu omogućila priliku za gol. Sve do finiša. A onda su urodile plodom sve tri izmene Miroslava Đukića: Danilo Pantić je iznudio jedanaesterac, Đorđe Jovanović pogodio za konačnih 3:1, ali je suštinski promenu uneo neprolazni kapiten Saša Ilić, povezavši linije u prvom delu očajnog tima.

Ilić je uradio ono što nisu ni Tošić, ni Janković, ni Tavamba. Napravio je razliku. Što je pohvalno za njega, ali je za Partizan zabrinjavajuće da opet mora da ga spasava igrač koji će 30. decembra proslaviti 40. rođendan.

Sve dok se Ilić nije pojavio na terenu Mačva je bila ravnopravan, ako ne bolji takmac. Pitomci trenera Dragana Aničića igrom su zaslužili bod, na kraju su ga ispustili, međutim, ostaje im saznanje da su drastično napredovali u odnosu na premijeru, kad su u Humskoj, od istog protivnika poražen 1:6. Danas su pokazali otpor, otresitost, smisao za razvijanje kontranapada. I da imaju šta da pokažu.

Ponajviše zahvaljujući Bojanu Matiću. Centarfor Mačve je doslovce razarao odbranu favorita, mučio Miletića i Mitrovića, pravio viškove, odlagao lopte, imao sjajne saradnike u vidu Gemovića, Adamovića i Arsenijevića i činilo se da je domaćin na pragu velikog podviga.

Pogotovo što je Matić - najbolji strelac Šapčana ove sezone sa šest golova - u 35. minutu iskoristio krater u odbrani Partizana, pobegao sve do ivice kaznenog prostora kad ga je srušio Everton, a iz tog slobodnog udarca Mladen Lazarević naplatio ofanzivniju igru domaćina, prethodno nesnalažljivog da u dve situacije matira odličnog Vladimira Stojkovića.

Mačva se u drugom poluvremenu povuka, prepustila teren Partizanu, koji jeste imao loptu, ali ju je mučio kao i svoje navijače.

Sve do finiša.

SUPERLIGA SRBIJE 16. KOLO

MAČVA – PARTIZAN 1:3 (1:0)

/Lazarević 36 - Tavamba 54, Ilić 86 pen, Jovanović 89/

Šabac

Stadion Mačve

Kapacitet: 9.000

Sudija: Nenad Đokić (Užice)

Žuti kartoni: Matić, Ivić, Lazarević, Adamović (Mačva), Everton, Mitrović, Stojković (Partizan)

MAČVA (4-2-3-1): Filipović – Pejović, Ristivojević, Lazarević, Protić – Ivić, Obrovac (od 87. Jovanović) – Gemović (od 63. Gavrić), Adamović, Arsenijević – Matić. Trener: Dragan Aničić.

PARTIZAN (4-2-3-1): Stojković – Vulićević, N.R. Miletić, Mitrović, N.G. Miletić – Everton, Jevtović (od 46. Saša Ilić) – Janković (od 72. Pantić), Tavamba, Tošić – Ožegović (od 65. Jovanović). Trener: Miroslav Đukić.

SUPERLIGA - 16. KOLO

Petak

Čukarički - Vojvodina 2:1 (1:0)

/Milojević 15, Kajević 56 - Mihajlović 76/

Subota

Bačka - Spartak Ždrepčeva krv 0:2 (0:1)

/Ivanović 24, Stojković 90+1/

Borac - Javor 2:1 (2:1)

/Filipović 45, Lima Kruz 45+3 - Ivanovski 39/

Radnik - Voždovac 1:0 (1:0)

/Zlatanović 21pen/

Rad - Napredak Kruševac 1:0 (1:0)

/Denić 60/

Nedelja

Mačva Partizan 1:3 (1:0)

/Lazarević 36 - Tavamba 54, Ilić 86 pen, Jovanović 89/

Zemun - Mladost 0:0

17.00: (7,00) Radnički Niš (4,30) Crvena zvezda (1,42)

*Kvote su podležne promenama

TABELA:

