Partizan ostao bez levog beka: Bogosavac u Čukaričkom

Partizan ne dovodi novog štopera, otpala opcija za Marka Simića

Veličina slova A A A

Poslednjeg dana prelaznog roka na teritoriji Srbije, Partizan će realizovati još jedan posao. Usled pojačane konkurencije na poziciji levog beka, crno-beli će u petak poslati Miroslava Bogosavca u – Čukarički, saznaje MOZZART Sport.

“Tačno je, sve smo se dogovorili sa upravom Partizana. Dečko je načelno prihvatio da se preseli u naše redove, tako da ćemo tokom petka dobiti veliko pojačanje”, rekao je za naš portal sportski direktor Brđana Vladimir Matijašević.

Dakle, Bogosavac neće biti prosleđen na pozajmicu, nego će potpisati stalni ugovor sa Brđanima. Detalji dogovora između uprava Partizana i Čukaričkog nisu poznati.

Ostanak Nemanje Miletića, projektivanog da počne drugi deo prvenstva i dolazak Mohameda el Monira, za koga se veruje da bi mogao da dobije šansu kad nadoknadi propušteno sa prvog dela priprema (nije putovao u Sloveniju), uticali su na status momka iz „klase 1996“, koji je pao u treći plan. Zbog toga je procenjeno da je za Bogosavca najbolje da prihvati poziv sa Banovog brda i parafira ugovor sa Brđanima.

On će se na raspolaganje treneru Nenadu Lalatoviću staviti u petak, ali nije realno očekivati da za novi klub debituje u subotu (17 časova) kad belo-crnima na prolećnoj premijeri u goste stiže Javor.

Kako saznajemo, Miroslav Bogosavac - koji sa Partizanom ima ugovor do decembra 2018. godine – možda neće biti jedini fudbaler crno-belih koji će do 17.februara napustiti crno-belu stranu Topčiderskog brda. Postoje indicije da će pojedinci biti prosleđeni na pozajmice. S druge strane, iako je nagovešteno da će u petak doći još jedan štoper u Partizan, to se neće dogoditi. Crno-beli su minulih dana obnovili pregovore sa Markom Simićem, nekadašnjim članom BATE Borisova, Kajzerija i Hapoela iz Tel Aviva, ali su u poslednji čas odustali od te ideje.

Sportski sektor, na čelu sa direktorom Ivicom Ilijevim i trenerom Markom Nikolićem odlučio je da u sezonu uđe sa postojećim kadrom, u kome su za mesta centralnih defanzivaca projektivani Nikola Milenković i Bojan Ostojić, dok će priliku čekati Lazar Ćirković i mladi Strahinja Bošnjak.

Piše: Aleksandar Joksić

(Foto Star Sport)