Partizan otvorio i sever za Olimpijakos

Ulaznice od danas i na blagajnama

Deo Partizanovih pristalica bio je zbunjen početnom informacijom, jer nije navedeno da li će za duel sa Olimpijakosom biti puštene u prodaju ulaznice za severnu tribinu. Dilema je razvejana posle odluke UEFA da zabrani gostujućim navijačima prisustvo na dvomeču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, što je omogućilo rukovodstvu crno -belih da reaguje i da omogući Grobarima ulaz i na taj deo stadiona.

Ulaznice za severnu tribinu puštene su u prodaju danas, po ceni od 800 dinara, koliko košta i jug. Podsetimo, bočni delovi zapada i istoka staju 1.200, a centralna mesta na trbinama po 1.500 dinara.

Posle nekoliko dana prodaje posredstvom Tiketlajna, ulaznice je od danas moguće nabaviti in a blagajnama Partizanovog stadiona. Večeras do 19 sati, odnosno početka utakmice sa Mačvom, u nedelju i ponedeljak radon vreme je do 10 do 18, a u utorak od 10 časova do početka duela sa Olimpijakosom.

Inače, osim Radio-televizije Srbije, prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona prenosiće i TV Arenasport, na prvom programu.

(FOTO: Star sport)