Partizan po starom, Stefan Pot po novom! (VIDEO)

Crno-beli u Pioniru tukli Solnok u okviru FIBA Lige šampiona - 77:67

Tamo gde su stali prošle, košarkaši Partizana nastavili su i u novoj, 2017. godini. Pobedom nad mađarskim Solnokom od 77:67 u 11. kolu FIBA Lige šampiona, crno-beli su širom otvorili vrata nokaut faze.

To je ekipi Aleksandra Džikića bila sedma pobeda u FIBA takmičenju, a do kraja su joj ostale još tri utakmice. Računica je takva da uz još jedan trijumf crno-beli overavaju nokaut fazu uz dodatak da i dalje imaju šansu i to realnu za drugo mesto. Istovremeno, ovo je ekipi Partizana bila deveta uzastopna pobeda, ako se računaju i utakmice u Jadranskoj ligi.

Centralna figura večerašnjeg duela, neočekivano za većinu, bio je plejmejker Stefan Pot, a valja napomenuti i Uroša Lukovića. Pomenuti igrači su veoma dobro u košgeterskom i svakom smislu nadomestili nešto skromnije partije prvih violina Novice Veličkovića i Vila Hečera.

Ova utakmica pamtiće se i po debiju 19-godišnjeg Slobodana Jovanovića koji, ipak, nije uspeo da se upiše u strelce. Ono što je svakako moglo da zabrine navijače i trenera Džikića je povreda, čini se zgloba, koju je zadobio Vanja Marinković u finišu treće četvrtine i do kraja meča nije ulazio u igru.

Stefan Pot na najbolji način iskoristio je odsustvo iskusnog Branislava Ratkovice. Dobio je sasvim pristojnu minutažu i iskoristio je maksimalno već u prvom poluvremenu. Vezao je osam poena u ovom periodu i ponovo nagovestio da može da pomogne ekipe u nekim situacijama.

Pored Ratkovice, zbog zdravstvenih problema, trener Džikić nije mogao da računa ni na Amerikanca Frenka Robinsona, a u protokolu su se našli Sloba Jovanović i Nikola Tanasković.

Partizan je nekako uspavano počeo utakmicu, kao da se crno-beli još nisu oporavili od dočeka Nove godine, pa im je bila potrebna dobra četvrtina i po da uhvate ritam. Bilo je jasno, kao što je to slučaj i prethodnih godina, da će, ako neutrališu Davidu Vojvodu, odraditi pola posla.

Dobre mini-role u prvom delu utakmice, uz Pota, imali su centri Uroš Luković, koji sada već igra standardno dobro i, pomalo neočekivano, Miloš Koprivica.

Posle već navedenog buđenja, Partizan je relativno lako već sredinom druge deonice došao do dvocifrene prednosti (26:15). I otprilike to je vođstvo koje je srpski tim držao bez većih problema do odlaska na veliki odmor.

Bilo je jasno na startu trećeg kvartala da će Solnok, predvođen Vojvodom i hrvatskim internacionalcem Lukšom Andrićem, probati da se vrati u meč. Zahvaljujući nešto slabijoj odbrani i boljem procentu šuta sa distance, mađarski šampion je prišao na samo minus pet (55:50).

Ipak, sve je definitivno bilo rešeno sredinom poslednje deonice, kada je Pot vezao pet poena i odveo Partizan na plus 15 (68:53). Posle toga crno-beli su manje-više rutinski priveli utakmicu kraju.

PARTIZAN - SOLNOK 77:67 (17:15, 18:10, 20:25, 22:17)

Hala Pionir

Gledalaca: 4.500

Sudije: Cmikjevič (Poljska), Kukelčik (Slovačka) i Stoika (Rumunija)

Partizan: Vrabac 7, Jovanović -, Marinković 6, Tanasković, -, Veličković 11, Birčević 11, Koprivica 3, Andrić -, Hečer 12, Pot 13, Karahodžić -, Luković 14.

Solnok: Kini 5, Barines 3, Andrić 13, Hajdu -, Ajlingsfeld 2, Vitman -, Vojvoda 21, Tot 8, Borisov 12, Pavličević 3.

(FOTO: MN Press, Star sport)