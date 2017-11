Partizan: Pobeda - 130.000, remi 50.000 evra

Transparenti samo na južnoj tribini, prolazi ne smeju da budu zakrčeni

Uprava Partizana drži isti kurs. Ukoliko crno-beli večeras savladaju Skenderbeg i zabeleže prvi trijumf u Grupi B Lige Evrope, igračima će biti proslećeno 130.000 evra u vidu premije da podele na ravne časti.

To je dodatni motiv izabranicima Miroslava Đukića da večeras (19.00, RTS 1) urade ono što nisu u prva tri kola takmičenja.

„Premije su iste kao i za svaku utakmicu u Evropi: 130.000 evra za pobedu, 50.000 evra za remi. Nadam se dobrom rezultatu i pobedi Partizana, kao ida će Dinamo iz Kijeva da slavi u Švajcarskoj“, želje su Miloša Vazure, generalnog direktora Parnog valjka, otkrivene u razgovoru za Sportski žurnal.

Kad je o novcu reč, sa Topčiderskog brda stiže još jedna informacija. Celokupna organizacija meča sa predstavnikom Albanije koštaće crno-bele 190.000 evra, što ovaj duel čini najskupljim organizacionim poduhvatom Partizana od njegovog postanka. Najveći deo novca otpao je na kupovinu i instalaciju sigurnosnih 95 kamera, čiji je zadatak da snimaju svaki deo tribina i identifikuju eventualne izgrednike.

Mada, u Partizanu se nadaju da nemilih scena neće ni biti.

„Već smo kažnjeni dve utakmice bez publike treću uslovno. Najmanji incident izazvaće prazne tribine protiv Jang Bojsa. Minimum! Desi li se neki teži sledi oduzimanje bodova i izvacivanje iz Evrope“, upozorio je Vazura.

Za meč Partizan - Skenderbeg smanjen je kapacitet stadiona, a ulaznice se danas mogu nabaciti isključivo na blagajnama stadiona u Humskoj, do 18.00, po ceni od 1.000 dinara za južnu i severnu, 1.500 za bočne delove zapadne i istočne, a 2.000 za centralna mesta na tribinama.

„Biće oduzeti svi transparenti izuzev onih na Jugu, ranije poslatih na pregled UEFA. To nikad dosad nije bila praksa, ali...“, dodao je Vazura i osvrnuo se na kaznu Skenderbegu (60.000 evra i suspenzija stadiona zbog povika „UČK“ i „Ubij Srbina“. „To nam je bila jasna poruka i na vreme smo videli kako bi se UEFA ophodila u slučaju novog prestupa. Bila bi još rigoroznija. Vidite, kazne su nam duplo veće nego Legiji i Videotonu. Mađari su za zakrčene prolaze platili 8.000, a mi 40.000 evra. Iz Niona na to kažu „vama se to ponavlja svaki put već osam godina.“

Dovoljno da navijači razmisle da li će da pomognu ili odmognu Partizanu.

