Partizan: Pobedićemo Goguu na sudu

"Otrgao se kontroli posle pet meseci, on više nije u našoj nadležnosti", kaže sportski direktor crno-belih

Veličina slova A A A

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Portoroža)

Sedrik Gogua i Partizan. Još nije kraj. Igrački - jeste. Administrativno, ćeraće se još crno-beli i štoper iz Obale Slonovače, u sudskom procesu za koji iz Humske 1 uveravaju da će izaći kao pobednici.

Momak iz Abidžana svojevojlno je u oktobru napustio Beograd i to je karta na koju klub sa Topčiderskog brda igra u procesu sa fudbalerom koji bi po odredbama ugovora trebalo da ostane do 31. decembra 2019. godine, ali je izvesno da se to neće desiti.

"Na sudu smo sa Goguom. Sedrik je na svoju štetu otišao. On više nije u našoj nadležnosti, ali po svemu viđenom smo sigurno dobitnici cele priče onog trenutka kad potpiše za drugi klub. Raskinuo je ugovor svojevoljno, na svoju štetu. To može svako da uradi", rekao je Ivica Iliev, sportski direktor Partizana.

Problemi sa Goguom nastali su za vreme trenerskog mandata Ivana Tomića. Prema nezvaničnim informacijama, štoper je čak u alkoholisanom stanju dolazio na treninge i to mu je tolerisano, da bi sve eskaliralo 2. oktobra, kad je uhapšen zbog vožnje automobila u pijanom stanju, zbog čega je proveo noć na trežnjenju u policijskoj stanici.

"Mogu da pričam samo o igračkim kvalitetima. Gogua je došao u Beograd da 21 godinom i sve je izgledalo fenomenalno u prvih pet meseci, dok nije upoznao čari našeg grada. Onda se otrgao kontroli. Pokušavali smo na razne načine da to sputamo. Potom je došla ponuda koju smo odbili zbog budućnosti kluba. Ne možemo da verujemo nikome 100 odsto, niti da znamo šta će da uradi".

Ponuda koju Iliev pominje bila je od kijevskog Dinama i iznosila je oko 2.000.000 evra. Zanimljivo je da je baš u tabor ukrajinskog velikana Gogua bez dozvole otišao mesec dana kasnije i počeo da trenira (odigrao i jednu kontrolnu utakmicu) i baš je to adut koji će crno-beli pokušati da iskoriste na sudu.

"Većina stranaca gleda da ode i prođe finansijski dobro kad mu se za to ukaže prva prilika. Mi to Gogui nismo dozvolili i onda su krenuli problemi", dodao je Ivica Iliev.

Valja podsetiti da Sedrika Goguu zastupa isti agent kao i Leonarda da Silvu Sozu - Dmitri Seljuk.

TAČNO JE, ALEN OSTAJE

Reči Alena Stevanovića da ostaje u Partizanu, posle nerealizovanog transfera u Antaliju, potvrdio je i sportski ditektor crno-belih, Ivica Iliev.

"Ne vidim trenutno mogučnost da nas napusti Stevanović. Ja tu ponudu nisam video. Kao ni za Nemanju Miletića. Bile su samo ponude za tri, četiri naša igrača koja ne želimo da pustimo", uverava Iliev.

(FOTO: Starsport)