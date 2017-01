PARTIZAN: Pogledajte šta su nam napravili Đurić i Živković, a kako se ponaša Saša Ilić

Potpredsednik crno-belih Vladimir Vuletić u jednočasovnom izlaganju govorio o finansijskoj situaciju u Humskoj 1

Mi plaćamo sve redovno, ali su Dragan Đurić i njegova uprava napravili takve dugove da sprečavaju normalan život Partizana!

To je siže 62-minutnog izlaganja Vladimira Vuletića, aktuelnog potpredsednika crno-belih, odlučnog da uzvrati na sve češća pitanja javnosti "gde su pare?" detaljnim predstavljanjem finansijske situacije u Humskoj 1 u periodu od kraja 2014. godine - kad je Zoran Popović došao na vlast - do danas, kad klubom rukovodi Milorad Vučelić.P

Poenta je, prema Vuletićevim rečima, da su oba rukovodioca (bili) zajedno sa saradnicima prinuđeni da vraćaju dugove koje je napravio treći - Dragan Đurić.

"UEFA pravi monitoring na svaka tri meseca. Pogotovo su važni oni koji definišu dobijanje evro-licence, što se dešavalo 2008, 2011. i 2013. Isti problem ima jednog imenitelja, a to je uprava Partizana koja je do 21. decembra 2014. ostavila dug veći od 15.000.000 evra", uverava sa priprema Partizana u Sloveniji Vuletić, prebacivši odgovornost na Dragana Đurića.

Struktura tog duga obuhvata zaostale plate, premije i nagrade fudbalerima i trenerima u periodu kad je Parni valjak osvojio šest vezanih titula prvaka, ali je zanimljivo da se u papirima koje je Vuletić imao pred sobom nalaze i imena nekih agenata, menadžerskih agencija, avio kompanija, hotela...

"Sve što se zaradi je legano. Dug je dug, mora se vratiti. Ne sporim njegovo postojanje prema svim igračima koji su igrali za platu, ali je sporno što je prošlo izvesno vreme u kome su čekali na naplatu potraživanja, pa se postavlja pitanje da li je mart 2016. bio trenutak u kome su neki od njih zahtevali isplatu sredstava, znajući da je alternativa bilo nedobijanje licence za učeše u UEFA takmičenja".

Konkretno:

"U periodu 2015. i 2016. ova uprava je usplatila Milanu Smiljaniću 105.000 evra, Vladimiru Volkovu 87.000 evra, Vojislavu Stankoviću 59.908 evra... Ima ih još koji su koristili takozvani "momenat ucene", međutim, ima i onih koji su se poneli časno".

Na primer:

"Saši Iliću se duguje 201.000 evra, ali je uvek prihvatao reprogram. Aleksandar Lazevski je, takođe, pristao na odlaganje potraživanja, trener Vuk Rašović takođe. Imali su razumevanja, za razliku od onih koji nisu ni želeli da uzvrate na telefonske pozive, već su samo slali SMS poruke u kojima je pisalo: "platite".

U dugotrajnom izlaganju Vladimira Vuletića posebno zanimljiv je slučaj Andrije Živkovića, koji je bio aktuelan još prošle zime.

"Spisak kojim rapsolažem obuhvata više od 100 imena, svi su u manjoj ili većoj meri imali razumevanja za Paritzan, međutim.. Postoji i primer igrača koji je pružao sjajne partije u našem klubu, blistao na Mundijalutu, onda napustio Partizan i prešao u jedan od najbogatijih portugalskih klubova - Benfiku, u međuvremenu nagovestio da će se odužiti zaposlenima u omladinskoj školi, a onda je isti taj Andrija Živkvović poslao opomenu pred tužbu Partizanu, sa zahtevom da mu se plati 11.000 evra i 52.000 dinara".

SVE IGRAČE ZASTUPA ISTI ADVOKAT

U izlaganju dužem od trajanja poluvremena jedne fudbalske utakmice, profesor Rimskog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, rešio je da otvori i neke slučajeve o kojima je javnost znala malo ili ništa.

Recimo:

"Simptomatično je da u 95 procenata slučajeva fudbalere u sporovima sa Partizanom pred Arbitražnim sudom zastupa advokatska kancelarija "Bojović". Očigledno ima značajne veze sa predsedikom Sindikata fudbalera "Nezavisnot", izvesniim Mirkom Poledicom, pa se postavlja ko tu ima interes. Ako je dug nastao 2011. zašto fudbaler nije tražio da mu se isplati 2012, nego čeka 2016. Nema logike, ni principa".

SPORAN MITROV TRANSFER U ANDERLEHT - DVE PROVIZIJE

Vuletić je podsetio na reči od pre nekoliko dana, da je Partizan u periodu 2015. i 2016. poveriocima isplatio 6.800.000 evra i neveo nekoliko primera koji direktno udaraju na period vladavine Dragana Đurića.

"Više od 1.200.000 evra Paritzan je platio raznim menadžerskim agencijama i agentima, na osnovu njihovih provizija ugovorenih sa upravom Partizana do 31. decembra 2014. (a tad je prestao Đurićev mandat). U sporu koji se pred Apelacionim sudom u Belgiji vodi povodom transfera Aleksandra Mitrovića sa agencijom "Foot inovation" postoje dva ugovora. U jednom je menadžerska provizija 25 procenata, u drugom 15. Na jednom je potpis Dragana Đurića, na drugom Đurićev i Darka Grubora (nekadašnjeg generalnog sekretara). Ova uprava je pozvala Đurića da pred belgijskim sudom svedoči u korist Partizana, on je to odbio".

UMALO ZA ZBOG MENADŽERA OSTANEMO BEZ PEST BODOVA

Vuletić je otkrio i da je Partizanu pretilo oduzimanje devet bodova da nije islatio proviziju menadžerima povodom transfera Gabrijela Klea u kineski Gvangžu Evergrande, kao i da je FIFA mogla da reaguje u još jednom slučaju koji je okončan dok je Đurić bio predsednik.

"Menadžer koji je bio nadležan za transfer Mohameda Kamare u Bolton imao je proviziju ugovorenu na 100.000 evra, a uprava nije platila ništa, pa su kamate narasle na 130.000 evra. Ova uprava je morala da mu plati 115.000 evra od te sume, jer bi - samo da je taj čovek podneo zahtev pred FIFA - Partizan jesenas ostao bez šest bodova u prvenstvu".

I još nešto:

"Neverovatno je da imamo dugove prema nekim avio-komplanijama od 30.000 evra za let u Milano na utakmicu Inter - Partizan, kao i da nas hoteli (Palisad na Zlatiboru, op, au) pritiskaju zbog 20.000 evra na ime letnjih priprema. Sve je to Partizan podneo 2016. na svojim plećima. Izdržaće i ovo", uveren je Vladimir Vuletić, potpredsednik crno-belih.

