Partizan pred derbi - Ameri su motor, volan je kod Mute, a Novica daje gas

Došlo je i vreme za derbi. I to, kada je u pitanju košarkaški klub Partizan, posle ravno 10 takmičarskih utakmica u Jadranskoj ligi i Evropi. Na neki način je i dobar trenutak da se napravi prvi, kako to vole izborni stručnjaci da kažu, preliminarni presek stanja u taboru crno-belih.

Bez prevelike pompe i sa relativno skromnim ambicijama je Partizan počeo sezonu, međutim, situacija se ipak promenila u prethodnih mesec i po dana. Pre svega zbog činjenice da je posle slabijeg starta u Jadranskoj ligi i dva vezana poraza, zaređao sa četiri pobede i probio se do mesta koje vodi u plej-of na proleće. Ono što je evidentno je da postoji napredak u igri cele ekipe. A druga stvar koja je takođe sasvim jasna - Partizan mora još mnogo da radi kako bi zaličio na ekipu koja je sposobna da bude konkurentna u završnici sezone kada se i bude odlučivalo o trofejima.

7420: (2,70) PARTIZAN (14,5) CRVENA ZVEZDA (1,55)

Perpetum mobile Nikolićeve ekipe dosad, a očekuje se i da tu ulogu imaju u derbiju sa Crvenom zvezdom, čini američki tandem Najdžel Vilijams Gos - Patrik Miler. Ovi momci su pokazali do sada da zaista predstavljaju pojačanja u timu koji baš i ne obiluje iskustvom. Ni njih dvojica ne spadaju u kategoriju tih igrača, ali su do sada preuzimali odgovornost i to sa dosta uspeha. Jasno je da od njihovog učinka zavisi direktno zavisi i konačan ishod. Tako je bilo na svim dosadašnjim mečevima u sezoni.

Ako je jak napadački arsenal i raznovrsna i brza igra ka protivničkom košu adut u rukama Miroslava Nikolića od početka sezone, jasno je da je odbrana ono što najviše može da zabrine i njega i navijače. A najjači test Partizanova odbrana imaće baš večeras u duelu sa ljutim rivalom. Naravno, i napadački će crno-beli biti na ispitu jer je ipak Zvezda ekipa koja igra na evroligaškom nivou. Druga stvar koju crno-beli moraju da poprave, a i rade to na poslednjih nekoliko utakmica je skok. Uostalom, zbog toga je u klub iz Humske i doveden nekadašnji košarkaš Klivlenda, Armanija i Barselone, Samardo Semjuels.

Konkretno, kada je u pitanju derbi, ostaje da se vidi koliku će dobiti minutažu s obzirom na fizičku spremu košarkaša sa Jamajke. Ali, ako bude iole i blizu forme od pre koju godinu, Semjuels će da znači mnogo ekipi, a to je nagovestio i na nedavnom debiju protiv Cibone u Zagrebu kada je za 15 minuta provedenih na parketu "spakovao" 16 poena i uhvatio osam lopti.

Trener Nikolić maltene u svakom javnom obraćanju pominje koliko mu je važno forsiranje mladih igrača. A među njih svakako može da računa i Vanju Marinkovića koji ima 20 godina, ali je samo po tome mlad. Inače, igra već četvrtu punu seniorsku sezonu i u nekim mečevima poput duel sa Zadrom, pokazao je da bi baš ovo mogla da bude konačno "ta" sezona "eksplozije", kada će od velikog talenta postati ozbiljan igrač. Vreme svakako još radi u njegovu korist. Šta još na raspolaganju ima trener Nikolić od klinaca? Supertalentovanog Marka Pecarskog koji je ruku na srce do sada dobijao više minuta u Evrokupu nego na Jadranu, ali i Strahinju Gavrilovića. On se pokazao kao pravi čovek zadatka, neko ko može da se "bije" pod košem, odrađuje i neke "prljave" stvari, ali i da postiže poene. Tu je i sve bolji centar Đoko Šalić koji je pokazao da je napredovao od prethodnog boravka u Partizanu i da na njega može da se računa.

Malobrojnu domaću staru gardu u ovoj ekipi predvodi naravno Novica Veličković, a on je recimo u Bilbau jasno stavio svima do znanja da itekako još može da donosi pobede. Pritom je odavno poznato sa koliko žara i energije igra svaku utakmicu protiv Crvene zvezde. Tu uz njega je i Marko Čakarević, čovek za kojeg je trener rekao da mu drži "pola odbrane" i na terenu to zaista vrlo često tako i izgleda.

Pored svih pomaka u igri, ono što Partizanu ide na ruku u ovom derbiju je činjenica da će biti domaćin. A to znači da će crno-beli moći da crpe energiju sa tribina koja je često umela da bude veoma važna u ovakvim okršajima. U svakom slučaju, ako Partizan odigra najbolji meč u dosadašnjem toku sezone, ima čemu da se nada u derbiju.

