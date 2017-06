Partizan ruši rekorde zbog Leonardove plate, Brazilac poručuje da će reći istinu

Novi ugovor kakav niko pre njega nije imao

Partizan je spreman da sruši klupske rekorde i preše gornje finansijske granice kada je srpski fudbal u pitanju kako bi zadržao Leonarda! Brazilcu se sprema ugovor kakav pre njega nije imao niko u Partizanu, a vrlo verovatno ni u srpskom fudbalu.

Partizan je na sastanku u Barseloni izneo Leonardovom menadžeru Seljuku ponudu o novom ugovoru, iako aktuelna saradnja veže Brazilca još dve godine za Humsku.

Predlog je da Leonardo potpiše novi ugovor pod boljim finansijskim ulovima. A to znači da bi dobio osnovnu platu od 500.000 evra plus bonuse od makar 100.000 evra.

„Biće to sve u redu. U suštini, Leonardov menadžer je tražio povišicu i igrač će je dobiti. On je do sada primao 400.000 evra godišnje i bonuse. Sad bi trebalo da ima 500.000 evra i bonuse. Plus nagrade za eventualne uspehe. Svima u klubu je stalo da Brazilac ne ode iz Partizana i tako će i biti“, rekao je za Informer izvor blizak Partizanu.

Još nije detaljno poznato na kakve se bonuse misli kada je Leonardo u pitanju. Da li će Brazilac možda dobiti „bonus za lojalnost“ od 100.000 evra samo za potpis novog ugovora sa crno-belima? Da li mu sleduju dodatni bonusi ako ekipa osvoji duplu krunu ili se plasira u grupnu fazu nekog evrokupa? Da li su posebni bonusi određeni za individualni učinak, odnosno golove i asistencije? Da li će biti procenata za igrača od narednog transfera?

Kako stvari stoje Leonardo će moći da računa minimalno na 600.000 evra od Partizana u narednoj sezoni. Verovatno i više kada se uzmu ostali bonusi u obzir. Prethodne sezone je inkasirao platu od 400.000 evra, ali i bonus za potpis u iznosu od 110.000 evra što ga je činilo najplaćenijim fudbalerom u Srbiji i najplaćenijim u novijoj istoriji Partizana.

Posle fenomenalne sezone u kojoj bio najbolji igrač crno-belih sada može da računa na još jači ugovor i još veće pare. Naravno, ukoliko želi da ostane i ukoliko nije namerio da ode pre početka sezone. On ima fiksnu otkupnu klauzulu u ugovoru vrednu 2.500.000 evra, Partizanov plan je da se sa povišicom u novom ugovoru ta klauzula izbriše i da klub dobije bolju poziciju u daljim pregovorima oko prodaje Leonarda.

Sada je sve na Leonardu koji se još nije priključio pripremema kod novog trenera Miroslava Đukića i trebalo bi da to uradi na drugom delu priprema u Sloveniji. Do tada, navijačima Partizana, ali i upravi ostaje da dešifruju njegove promene raspoloženja i poruke po društenima mrežama. Poslednja koju je poslao glasi:

„Reći ću istinu“.

