Partizan sanja Zagreb 2013! Andrić: Sve što smo radili staje u 40 minuta

“Planiramo da igramo 40 borbenih minuta, to je naša jedina obaveza”, kaže krilni košarkaš crno-belih pred majstoricu sa Cedevitom

Košarkaši Partizana, posle pobede nad Cedevitom u subotu u neverovatnoj završnici utakmice u Pioniru, spuštaju loptu na zemlju pred majstoricu u Zagrebu.

Ekipa Aleksandra Džikića želi da se u miru i tišini spremi za ono što je čeka u nedelju u hrvatskoj prestonici - borba za finale Jadranske lige.

Cedevita će imati prednost domaćeg terena u tom meču, ali to bi moglo i da donese hrvatskom timu dodatni pritisak. Krilni košarkaš Partizana Mihajlo Andrić rekao je da crno-beli neće imati tu vrstu problema.

“Igramo za plasman u finale i svesni smo da sve sada staje u 40 minuta košarke. Kako je nama, tako je i njima, ali je realno reći da smo u sezonu ušli sa različitim ciljevima. Konkretno, dodatni pritisak trenutno nije na listi naših problema”, rekao je Andrić za MOZZART Sport.

Kako navodi Partizanov košarkaš, plan crno-belih je isti kao i za svaku utakmicu ove sezone, bez obzira na ime protivnika i važnost utakmice.

“Mi planiramo da igramo 40 minuta borbene košarke. To je naša jedina obaveza”.

U drugoj utakmici ogromne probleme Partizanu zadavao je Amerikanac Rajan Boutrajt koji maltene nije promašio iz igre, a malo je nedostajalo da bude junak utakmice. Taj epitet pripao je Vilu Hečeru, Partizanovom plejmejkeru. Andrić navodi, međutim, da protivnik ima mnogo kvalitetnih igrača.

“Jeste Boutrajt igrao dobro, ali je njegov tim poražen. S druge strane, u Zagrebu je imao manji košgeterski učinak, a mi smo poraženi. Oba tima imaju pojedince kojima mora da se posveti posebna pažnja”.

Andrić svedoči i da kod crno-belih u ovom trenutku nema mesta ni trunci euforije zbog izjednačenja u polufinalnoj seriji Jadranske lige. U kakvoj atmosferi trenira Partizan ovih dana?

“Uobičajenoj... Radimo, odmaramo se... Povređeni se oporavljaju”.

Inače, Andrić je bio jedan od igrača koji su izneli najveći teret tokom februara i marta kad je ekipa bila desetkovana povredama i bolestima. Mada ni sam nije bio potpuno spreman i zdrav u tom periodu.

“Bilo je naporno, naročito što sam i sam bio bolestan, ali sam nekako uspeo da to izdržim na nogama. Ali sad je to iza nas, ne vredi više da se osvrćemo, moramo dalje”.

I baš u pomenutom periodu Andrić je pružao verovatno i najbolje partije ove sezone. Čini se da mu je značajno poraslo samopouzdanje, pogađao je i neke važne šuteve za tri poena. Ostaju ipak, kako sam kaže, još neke stvari na kojima bi trebalo da radi.

“Uvek se trudim da budem na maksimumu, ali mi je potrebno da budem konstantniji i u odbrani i u skoku i u šutu. Samo tako ću u kontinuitetu igrati dobro”.

U drugoj utakmici polufinalne serije sa Cedevitom crno-beli su bili skoro kompletni i to možda prvi put tokom sezone, ali i dalje muku muče na treninzima.

“Na utakmici jesmo bili maltene kompletni, ali ne i tokom nedelje na trenizima. Nismo bili ni blizu kompletnog sastava. Neki vrlo važni igrači za nas su dugo već u posebnom trenažnom tretmanu. To menja kolektivni način rada. Ali to je tako, prilagodili smo se koliko se može i idemo dalje”.

A dalje je Zagreb i duel sa rivalom kojeg je do sada Partizana samo jednom pobedio u gostima i baš tada je, u proleće 2013. godine poslednji put igrao finale Jadranske lige i domogao se regionalnog pehara.

Može li točak sudbine da se opet zavrti na sličan način?

