Partizan smenio trenera!

Neočekivana odluka uprave crno-belih

Upravni odbor Vaterpolo kluba Partizan doneo je večeras iznenađujuću odluku da smeni šefa stručnog štaba Zorana Milenkovića! Na njegovo mesto postavljen je Stefan Ćirić i to do završetka tekuće takmičarske sezone!

Čudno je to što je Milenković dobio otkaz samo nekoliko dana pošto je sa svojim mladim timom obezbedio plasman na fajnal for Jadranske lige, prvi put otkako crno-beli igraju to takmičenje, odnosno nakon što je zabeležena prva pobeda u sezoni u Ligi šampiona.

U saopštenju VK Partizan ovako stoji:

"Zbog izuzetno teške situacije u kojoj se klub nalazi i turbulentnih dešavanja u proteklom periodu, a obzirom da nam predstoji takmičenje u Superligi Srbije i na fajnal foru regionalne lige, Upravni odbor je zaključio da je ovakva odluka najbolja da bi se sezona, u kojoj je za sada osvojen Kup Srbije, privela kraju na uspešan način".

Novi šef struke Stefan Ćirić dugogodišnji je trener u VK Partizan i član stručnog štaba reprezentacije Srbije. Sa seniorskom reprezentacijom radi od 2013. i dao je veliki doprinos osvajanju svih trofeja naše nacionalne selekcije.

(foto: MN Press)