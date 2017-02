Partizan srušio prvaka Evrope!

Crno-beli na Banjici iznenadili dubrovački Jug u regionalnoj ligi

Vaterpolisti Partizana napravili su ogromno iznenađenje u meču 14. kola regionalne lige, pošto su na Banjici savladali evropskog prvaka, dubrovački Jug sa 16:14 (5:2, 3:4, 5:4, 3:4) i ostali u trci za plasman na završni turnir ovog takmičenja.

Ovo je crno-belima bila šesta pobeda u regionalnom takmičenju i imaju bod manje od četvrtoplasiranog Mornara iz Splita.

Partizan je još jednom pokazao da poseduje izuzetno talentovanu novu generaciju igrača koja uprkos svim finansijskim i organizacionom problemima, može da se takmiči sa najboljima. A večeras su fantastični bili Radomir Drašović i Nikola Lukić sa po pet golova, dok je Nikola Jakšić tri puta zatresao mrežu protivnika. Felipe Perone i Paulo Obradović su sa po tri pogotka bili najbolji strelci Juga.

Silno motivisani Partizan na sjajan način je otvorio večerašnju utakmicu. Zahvaljujući raspoloženom Radomiru Drašoviću koji je dao dva gola i Ognjenu Stojanoviću, već posle uvodna tri minuta srpski šampion vodio je sa 3:0

Očigledno je trener Partizana Zoran Milenković dobro spremio utakmicu sa evropskim šampionom, jer su crno-beli konstantno vodili do poslednjeg sudijskog zvižduka.

U drugom kvartalu proradio je i Nikola Jakšić kod domaće ekipe, pa je Partizan brzo stigao i do ogromnih 6:2. Videli su Dubrovčani tada da je vrag odneo šalu, pa su zapeli iz petnih žila da nekako uhvate rezultatski priključak.

I u određenoj meri to su uspeli do kraja druge četvrtine, pre svega zahvaljujući Felipe Peroneu, pa je tako Jug smanjio na 8:6. Odmah na početku trećeg perioda gosti su stigli i na gol zaostatka, ali je onda Drašović ponovo preuzeo stvari u svoje ruke. Priključio mu se nešto kasnije i Nikola Lukić i crno-beli su opet stigli do velikih 12:8 u finišu trećeg perioda.

Ušao je Partizan malo nervozno u završnicu meča, pa je Jug to iskoristio i još jednom (na tri i po minuta pre kraja) došao na 15:13, ali su crno-beli preko sjajnog Drašovića odbili taj poslednji nalet Dubrovčana i osigurali svakako jednu od najvećih pobeda u poslednje tri sezone.