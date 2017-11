Partizan suspendovao Semjuelsa

(Ne)očekivana odluka kluba iz Humske

Veličina slova A A A

Ne možemo da kažemo da je iznenađenje. Moglo je to da se nasluti posle današnjeg obraćanja predsednika crno-belih Ostoje Mijailovića! Partizan je do daljeg supendovao centra sa Jamajke Samarda Semjuelsa.

„KK Partizan NIS, doneo je odluku da zbog narušavanja klupske discipline kao i odredaba ugovora, suspenduje centra Samarda Semjuelsa. Suspenzija će biti aktivna do konačne odluke disciplinske komisije kluba povodom prekrašaja koje je košarkaš učinio“, stoji u saopštenju Partizana.

Nekadašnji član Barselone je posle poraza od Albe bio aktivan na Instagramu. Požalio se da nije primio platu i uz ušao u raspravu sa pojedinim navijačima najtrofejnijeg srpskog kluba.

Sigurno je da će Semjuels preskočiti duel protiv Olimpije u Beogradu.